News Milan

Pulisic, ottime notizie dagli Stati Uniti: può sorridere anche il Milan

di
Pulisic, ottime notizie dagli Stati Uniti: può sorridere anche il Milan
Pulisic esulta durante una partita con il Milan, gesto di dedizione al cuore
Pulisic in maglia Milan esulta durante una partita, con la mano sul cuore

Christian Pulisic torna al gol dopo cinque mesi a secco. L’esterno del Milan ha segnato contro il Senegal nell’amichevole della nazionale americana, trovando anche un assist.

La rete arriva al minuto 19 della partita amichevole. Pulisic sfrutta un passaggio di Pepi, dribbling in area e deposita il pallone in fondo al sacco da posizione defilata. L’ultimo gol del numero in rossonero risale al 28 dicembre 2025, nella vittoria del Milan contro il Verona.

Pulisic e l’assist per Dest

Pochi minuti prima di trovare la rete, Pulisic aveva già messo in mostra il suo contributo offensivo. Un passaggio preciso per Sergino Dest, che ha concretizzato con facilità l’occasione fornita dal compagno di nazionale. Due azioni che raccontano di un giocatore tornato a incidere negli ultimi metri del campo, elemento che il Milan attendeva di riscontrare con continuità in stagione.

L’esultanza rabbiosa di Pulisic dopo il gol testimonia il peso che questo momento rappresenta per il calciatore. Cinque mesi senza trovare la via della rete in una stagione dove le prestazioni non sempre si erano trasformate in numeri concreti. Ora, con il Mondiale, l’esterno americano può ritrovare felicità.

Pulisic in conferenza stampa con la maglia della nazionale USA, davanti a uno sfondo con sponsor ufficiali
Pulisic durante una conferenza stampa della nazionale statunitense

Il ritorno al gol in vista del rientro al Milan

Un gol che interrompe il digiuno e un assist che conferma la capacità di creare per i compagni. Pulisic mira a realizzare uno splendido Mondiale, così da tornare a Milanello gioioso e senza un peso sulle spalle.

La prestazione contro il Senegal rappresenta un segnale incoraggiante anche per i tifosi rossoneri. Pulisic ha dimostrato di possedere ancora gli automatismi necessari per incidere in fase offensiva, combinazione di gol e assist di cui il club rossonero ha bisogno per risorgere.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

Gestione cookie