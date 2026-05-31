Pulisic, ottime notizie dagli Stati Uniti: può sorridere anche il Milan

Christian Pulisic torna al gol dopo cinque mesi a secco. L’esterno del Milan ha segnato contro il Senegal nell’amichevole della nazionale americana, trovando anche un assist.
La rete arriva al minuto 19 della partita amichevole. Pulisic sfrutta un passaggio di Pepi, dribbling in area e deposita il pallone in fondo al sacco da posizione defilata. L’ultimo gol del numero in rossonero risale al 28 dicembre 2025, nella vittoria del Milan contro il Verona.
Pulisic e l’assist per Dest
Pochi minuti prima di trovare la rete, Pulisic aveva già messo in mostra il suo contributo offensivo. Un passaggio preciso per Sergino Dest, che ha concretizzato con facilità l’occasione fornita dal compagno di nazionale. Due azioni che raccontano di un giocatore tornato a incidere negli ultimi metri del campo, elemento che il Milan attendeva di riscontrare con continuità in stagione.
L’esultanza rabbiosa di Pulisic dopo il gol testimonia il peso che questo momento rappresenta per il calciatore. Cinque mesi senza trovare la via della rete in una stagione dove le prestazioni non sempre si erano trasformate in numeri concreti. Ora, con il Mondiale, l’esterno americano può ritrovare felicità.
Il ritorno al gol in vista del rientro al Milan
Un gol che interrompe il digiuno e un assist che conferma la capacità di creare per i compagni. Pulisic mira a realizzare uno splendido Mondiale, così da tornare a Milanello gioioso e senza un peso sulle spalle.
La prestazione contro il Senegal rappresenta un segnale incoraggiante anche per i tifosi rossoneri. Pulisic ha dimostrato di possedere ancora gli automatismi necessari per incidere in fase offensiva, combinazione di gol e assist di cui il club rossonero ha bisogno per risorgere.