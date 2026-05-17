Rabiot svela un retroscena in conferenza: è successo prima del Genoa

Il Milan ha ottenuto una vittoria dal peso specifico enorme quest’oggi contro il Genoa: il risultato maturato avvicina sempre più alla qualificazione alla prossima Champions League, soprattutto in seguito a un periodo difficile. La squadra di Allegri ha saputo reagire bene, grazie anche un bel confronto maturo, come raccontato da Adrien Rabiot al termine dei 90′.

La rivelazione di Rabiot dopo Genoa-Milan

La vittoria del Milan di quest’oggi in casa del Genoa non ha solo un gran valore in classifica – con i rossoneri lanciati verso la qualificazione in UCL aspettando l’ultima gara della stagione – ma rappresenta anche un ottimo segnale in seguito a un periodo complicatissimo, caratterizzato da una sola vittoria nelle ultime 6 partite. Tutto questo significa grande maturità anche del gruppo, soprattutto dopo un confronto maturo svelato da Adrien Rabiot.

Ecco le sue dichiarazioni nel post-partita:

“Ci siamo parlati fra di noi, ha portato fiducia a tutti e soprattutto essere in ritiro concentrati senza ascoltare quello che si dice fuori. Eravamo in una ‘bolla‘”.

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Il francese sulla situazione societaria: “Non ci riguarda”

Indipendentemente da quel che sarà l’esito della stagione sportiva del Milan in Serie A, l’estate sarà un periodo di profonde riflessioni. Tante figure dirigenziali sono in bilico – dall’addio di Tare alle situazioni incerte di Furlani e mister Allegri – e la società RedBird sta pensando a vari cambi. Tuttavia, Rabiot ha allontanato qualsiasi discorso a riguardo, affermando: