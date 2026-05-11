Rivoluzione in casa Milan, da Tare ad Allegri tutti a rischio: il nuovo annuncio di Moretto

Sono giornate roventi all’interno del mondo Milan. Il KO rimediato contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato ha definitivamente riaperto in maniera pericolosa il discorso Champions League, con i rossoneri che nell’arco di qualche settimana sono passati dalla chance di consolidare il secondo posto al rischio di venire lanciati fuori dalla disputa per accedere all’Europa che conta.

La squadra deve ritrovare la propria consapevolezza e la solidità mostrata nella prima metà della stagione, con il tempo che stringe e le concorrenti che adesso sono alle calcagna. Nelle ultime ore si è parlato molto della posizione di Igli Tare e del possibile colpo di scena in estate per la dirigenza del Diavolo.

Milan in difficoltà, anche Tare a rischio? Moretto fa chiarezza

Il crollo verticale del Milan delle ultime settimane rischia di costare caro in ottica qualificazione alla prossima Champions, con i rossoneri che dovranno necessariamente trovare l’inversione di marcia necessaria al raggiungimento di un obiettivo che fino a pochissimo tempo fa non sembrava nemmeno in discussione.

In un ambiente furente e dilaniato dalle contestazioni contro la società, rimane da definire anche la posizione di Igli Tare. Il direttore sportivo rossonero potrebbe infatti non essere più inamovibile: a parlarne è Matteo Moretto nel corso dell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha identificato il profilo del DS del Milan come una figura dal futuro incerto e tutto da valutare. I risultati ottenuti al termine della stagione diranno tanto su quello che potrebbe essere il suo avvenire in rossonero, con l’accesso alla Champions che diventa vitale davvero per tutti.

Tra i nomi più chiacchierati come possibile sostituto di Tare figura quello di Tony D’Amico, prossimo all’addio all’Atalanta. Matteo Moretto ha specificato che tuttavia, a differenza di quanto emerso negli ultimi giorni, la pista che condurrebbe il dirigente atalantino al Milan è da ritenere indipendente e non correlata a Vincenzo Italiano, tra i papabili per la panchina in caso di addio di Massimiliano Allegri.

La lotta Champions è davvero imprevedibile: il Milan si cautela e va in ritiro

Dopo la sconfitta di ieri, il Milan è sceso definitivamente al quarto posto a quota 67 punti, lo stesso bottino riscosso dalla Roma che però si trova sotto per via degli scontri diretti che favoriscono la formazione milanese. I giochi si fanno sempre più duri e gli uomini di Massimiliano Allegri dovranno guardarsi le spalle per evitare sorprese alle ultimissime curve della stagione.

Dato il momento difficile in cui il Diavolo si trova, il club avrebbe preso la decisione di andare in ritiro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri staranno a Milanello da mercoledì fino alla data del match contro il Genoa, snodo cruciale per gli obiettivi del Milan.