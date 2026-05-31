Rangnick tra Milan e Austria: ecco quando arriverà la decisione

Ralf Rangnick ha due strade davanti a sé e dovrà scegliere entro dieci giorni. Il Milan lo corteggia per un ruolo di responsabile dell’area sportiva, mentre la federazione austriaca gli offre il rinnovo.

Rangnick e il Milan: nuovo incontro in programma

Come rivela la Gazzetta dello Sport, dopo il colloquio di martedì a Vienna tra il tecnico tedesco e i vertici rossoneri, è previsto un nuovo confronto durante questa settimana. Gerry Cardinale, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic torneranno al tavolo con Rangnick per proseguire la trattativa.

Il tedesco ha mantenuto il massimo riserbo pubblico sulla questione, dichiarando in conferenza stampa: “Non confermerò né smentirò nulla. Il mio unico interlocutore è la federazione austriaca, non c’è altro da aggiungere”. Ma la proposta rossonera lo ha colpito e la sta valutando con seria attenzione.

L’Austria tenta il rinnovo: decisione a breve

Parallelamente al corteggiamento del Milan, la federazione austriaca ha presentato un’offerta di rinnovo. La tempistica è stringente: Rangnick comunicherà la propria decisione entro sette-dieci giorni, chiudendo così una trattativa che vede il tecnico tedesco valutare diverse opzioni contemporaneamente. Sia il Milan sia Rangnick stanno soppesando attentamente i pro e i contro di ogni scenario.

Ralf Rangnick durante una sessione di allenamento con la squadra

Cosa rappresenta questa scelta per il Milan

Se Rangnick accettasse, il Milan cambierebbe completamente approccio nella gestione della struttura dirigenziale. L’ingresso di una figura di spessore internazionale nel ruolo di responsabile dell’area sportiva segnerebbe un punto da cui ripartire.

I prossimi dieci giorni saranno cruciali non solo per Rangnick, ma per il calciomercato Milan nel suo complesso. Un eventuale firma del tedesco darebbe continuità e visione al lavoro della dirigenza rossonera, definendo le linee guida per gli investimenti futuri e la programmazione sportiva della stagione che verrà.