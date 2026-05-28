Ricci e Jashari un flop, l’ex rossonero non ha dubbi: arriva la sentenza

Con il termine della stagione 2025/26, in casa Milan si è fatta l’ora di iniziare ad emettere le correlate sentenze. I risultati ottenuti, con il mancato ritorno in Champions League proprio all’ultimissima giornata a causa del KO contro il Cagliari, hanno portato all’epurazione dei vertici dirigenziali e tecnici. La partenza di Massimiliano Allegri in particolare necessita il subentro di un profilo in grado di risollevare la squadra valorizzando quei calciatori che nel corso dell’ultima annata calcistica sono apparsi sottotono: tra essi, in particolare, Ricci e Jashari.

Rivoluzione Milan, l’ex si esprime sulla stagione: le sue parole

La sconfitta di San Siro contro il Cagliari ha messo la parola fine alla stagione di Serie A, ma anche ai sogni del Milan di tornare nell’Europa che conta. I rossoneri ripartiranno dunque dall’Europa League, con un nuovo allenatore e un impianto dirigenziale totalmente riformato.

Nel corso di un’intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.it, Riccardo Montolivo si è espresso sulla situazione attuale per il Milan alla luce della stagione appena giocata. L’ex centrocampista rossonero, molto legato alla squadra della quale è stato anche capitano, ha posto la propria lente d’ingrandimento sul reparto offensivo, spesso deficitario negli ultimi tempi:

“Il Milan ha avuto un calo evidente e la squadra senza dubbio dovrà essere rinforzata per l’anno prossimo. L’attacco è un po’ il problema del Milan da tanti anni. Giroud è riuscito a nascondere questo problema negli anni in cui giocava lui, però è là davanti che bisogna intervenire”.

Il grande punto interrogativo del Diavolo alla fine dello scorso mercato estivo era legato proprio all’assenza di una punta di ruolo; l’arrivo di Fullkrug in inverno non ha poi mosso di tanto la situazione, rimasta dunque invariata fino alla fine dei giochi.

Montolivo sprona i centrocampisti: “Non devono mollare”

Passando poi alla porzione di campo a lui consona, Riccardo Montolivo è intervenuto sui centrocampisti del Milan. In mezzo al campo i rossoneri contano diverse pedine, con Rabiot e Modric che hanno trainato i risultati della squadra. I nuovi acquisti Ardon Jashari e Samuele Ricci invece non hanno trovato molto spazio: Montolivo li ha spronati, invitandoli a non darsi per vinti.

“Cosa dico a Jashari e Ricci? Di non mollare! Quest’anno è stata una stagione difficile per loro anche perché hanno avuto poche possibilità e poca continuità d’impiego. Jashari si è anche fatto male subito. Credo che entrambi debbano avere una seconda possibilità perché comunque sono giocatori di valore”.

Dopo una prima stagione, i due centrocampisti rossoneri faranno di tutto per entrare appieno nelle gerarchie e nei meccanismi del Milan che verrà.