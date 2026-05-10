Serie A, caos orari per la penultima giornata: anche il Milan è coinvolto

Il Milan si appresta a vivere una notte decisiva all’interno delle dinamiche che portano alla qualificazione alla prossima Champions League: adesso serve rialzare la testa, partendo dal match odierno contro l’Atalanta. Nel frattempo continua a far discutere la calendarizzazione del Derby di Roma, il cui spostamento costringerebbe le altre squadre invischiate nella lotta europea all’assegnazione di un nuovo slot orario.

Il Derby romano fa slittare anche la gara del Milan? Lo scenario

Con uno sguardo agli incastri del calendario nella corsa all’Europa, uno dei passaggi più delicati riguarderà il confronto tra la Roma e la Lazio nella 37ª giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime ore si è infatti parlato della possibilità di fissare il match alle 12:30, soluzione presa in considerazione per motivi di ordine pubblico. Il vero problema è da vedere nella concomitanza con gli Internazionali di tennis, evento in programma nella città di Roma proprio in quei giorni.

Sul tavolo però, stando alla ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, starebbe prendendo quota anche un’altra ipotesi: lo slittamento della partita al lunedì pomeriggio, con fischio d’inizio alle 18:00. Una scelta che avrebbe inevitabili ripercussioni anche sulle altre squadre coinvolte nella corsa Champions e dunque anche il Milan potrebbe essere costretta a scendere in campo nello stesso orario per garantire contemporaneità nella lotta ai posti europei. Martedì arriverà la decisione definitiva, ma è probabile che i rossoneri debbano riorganizzare il proprio calendario di conseguenza.