Serie A, quando si gioca Genoa-Milan? La Lega è categorica sul rinvio

Il Milan si prepara alla trasferta di Marassi contro il Genoa, in una gara che potrebbe pesare in maniera decisiva nella corsa alla qualificazione in Champions League. Una sfida tutt’altro che semplice per i rossoneri, anche se il tema del momento non riguarda il campo ma la data e l’orario ufficiale del match.

La richiesta della prefettura di Roma di spostare il Derby della capitale da Domenica alle ore 12.30 a Lunedi sera, ha coinvolto a cascata tutte le altre sfide delle squadre coinvolte nella corsa Champions tra cui anche Genoa-Milan.

Una situazione che ha spinto la Lega Serie A a intervenire con fermezza, anche attraverso il ricorso al TAR e un comunicato dai toni molto netti:

“Questa tendenza interventista delle Prefetture e delle Questure, che modificano i calendari delle partite a proprio piacimento disinteressandosi dei problemi generati ai tifosi di casa e a quelli che viaggiano in trasferta, ai Club, ai calciatori, alle televisioni nazionali e internazionali che hanno già programmato la messa in onda delle gare, rappresenta un precedente estremamente pericoloso per la credibilità del sistema italiano nel gestire l’organizzazione di eventi nel nostro Paese. La Lega Serie A, per quanto evidenziato, invita con forza le Autorità di ordine pubblico a revocare il provvedimento di rinvio.”