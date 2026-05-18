Thuram contro il Milan, interviene la FIGC: scoppia il caso sulla festa dell’Inter

Stavolta gli sfottò potrebbero aver superato ogni limite. La FIGC sta indagando attentamente su quanto fatto contro il Milan da parte di Marcus Thuram: nel corso dei festeggiamenti per la vittoria del campionato, l’attaccante della squadra concittadina ha sollevato alcuni striscioni dal messaggio eccessivamente offensivo. Ora, sono in corso indagini con ipotetiche sanzioni previste.

Thuram contro il Milan: è guerra di offese

Nel corso dei festeggiamenti dell’Inter per la vittoria del campionato di Serie A sono accaduti alcuni fatti sgradevoli che hanno coinvolto il mondo rossonero. L’attaccante francese Marcus Thuram, infatti, si è reso protagonista di alcuni gesti piuttosto offensivi contro il Milan, mostrando due striscioni piuttosto sgradevoli: uno in cui vengono “rattizzati” i tifosi del Diavolo, l’altro contenente una frase poco educata in riferimento ai Derby di Milano vinti (I derby mettiteli nel c**o). Insomma, comportamenti non proprio consoni a un personaggio pubblico e riferimento di tanti, dai grandi ai più piccoli.

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Intervento federale: cosa rischia l’interista

L’atteggiamento antisportivo di Marcus Thuram non è passato inosservato agli occhi della FIGC: la Procura Federale, infatti, ha aperto un fascicolo contro l’attaccante dell’Inter e sta investigando sui fatti. Se il francese – come è probabile che sia – sarà giudicato colpevole, potrebbe ricevere un provvedimento di natura economica dopo un processo di patteggiamento. Tutto in divenire: non è la prima volta che capitano episodi del genere, sperando (con poca probabilità) che possa essere l’ultima.