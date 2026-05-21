UFFICIALE- Lascia il Milan a titolo definitivo: è arrivato il comunicato

Lorenzo Colombo resta al Genoa. Il club ligure ha esercitato il riscatto definitivo dell’attaccante, trasformando il prestito in acquisizione permanente con contratto fino al 2029. Lascia quindi il Milan dopo otto anni fra giovanili, prima squadra e prestiti vari.

Colombo al Genoa: le cifre del riscatto e i numeri della stagione

L’operazione si è concretizzata dopo una stagione in crescita dell’attaccante nato a Vimercate. In Serie A ha collezionato 2.256 minuti, realizzando 7 reti e 2 assist. Con la salvezza aritmetica dei rossoblù, è scattato anche l’obbligo di riscatto previsto nel suo contratto. Il giocatore sarà rossoblù ora fino al 2029, come conferma anche il comunicato ufficiale pubblicato oggi dal club.

Il comunicato riporta anche tutta la soddisfazione di Colombo per questo riscatto: “Ci tenevo a legarmi a un club, un team e una piazza come questa e farò del mio massimo per ripagare la fiducia e il sostegno della società, del mister, dei compagni e dei tifosi. Sono felice di continuare a giocare in maglia rossoblù: il Genoa è il Genoa. Sono affascinato dall’atmosfera che c’è allo stadio in ogni partita”.

Lorenzo Colombo con la maglia del Genoa

Il Milan incassa dal calciomercato e ridisegna i piani offensivi

Per il Milan, il riscatto di Colombo rappresenta una plusvalenza importante nel bilancio dei movimenti in uscita. Il club rossonero ha già incassato circa 30 milioni dai riscatti dei prestiti nella sessione di mercato. Colombo, partito dal vivaio rossonero, contribuisce a questa strategia di monetizzazione dei giovani talenti sviluppati in casa. La rosa rossoblù acquisisce stabilità con l’arrivo definitivo dell’attaccante, mentre il Milan continua a gestire la sua strategia di sviluppo giovanile e reinvestimento.