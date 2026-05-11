Ultim’ora Milan, annuncio sull’infortunio: cosa succederà con il Genoa

Dopo la sconfitta casalinga di ieri sera contro l’Atalanta, il Milan deve necessariamente scrollarsi tutta la negatività dell’ultimo periodo per tornare alla vittoria. I discorsi legati alla qualificazione alla prossima Champions League sono ancora tutti nelle mani dei rossoneri che, pur raggiunti dalla Roma a quota 67 punti in classifica, rimangono forti degli scontri diretti a favore.

L’obiettivo di ritornare nella principale competizione europea non è svanito, ma sarà necessario un repentino cambio di passo per evitare spiacevoli sorprese proprio alle battute conclusive della stagione. Nel frattempo, il club ha reso note le condizioni di Christian Pulisic, rimasto fuori dall’ultimo match per infortunio.

Esami strumentali per Pulisic: le condizioni dell’attaccante del Milan

La sconfitta di San Siro di ieri contro l’Atalanta di Palladino lascia strascichi in casa Milan, che al netto del 2-3 subito dovrà ancor di più rimboccarsi le maniche in questo rush di fine campionato. L’ultima partita non ha visto tra i protagonisti in campo Christian Pulisic: lo statunitense è infatti rimasto fuori dalla lista dei convocati per il match contro la Dea dopo aver accusato un problema al gluteo durante la rifinitura.

L’intero mondo Milan attendeva quindi aggiornamenti sulle condizioni del proprio attaccante, in vista di un tandem di gare di campionato che risulteranno decisive al fine delle ambizioni europee. Nella giornata di oggi, il club ha diramato un comunicato per mezzo dei propri canali ufficiali in cui si evince che gli esami strumentali a cui si è sottoposto Pulisic hanno escluso lesioni. Un’ottima notizia per Massimiliano Allegri, che adeso spera di poterlo avere a disposizione per la gara contro il Genoa valevole per la 37ª giornata di Serie A. In un turno in cui il Diavolo dovrà già fare a meno di Leao, Estupiñan e Saelemaekers, il recupero del numero 11 sarebbe essenziale per la squadra.