Vuole fortemente il Milan! Moretto rivela tutto: contatti in corso

Adriano Galliani sta spingendo con forza per rientrare nell’organigramma del Milan. Secondo quanto rivela Matteo Moretto, l’ex amministratore delegato rossonero ha avviato contatti costanti con la proprietà RedBird attraverso i rapporti con Cardinale e Ibrahimovic.

Galliani e il Milan: il ritorno dopo il caos dirigenziale

Lo scenario societario rossonero sta subendo uno stravolgimento totale. Con l’uscita simultanea di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, la struttura dirigenziale si è sgretolata in pochi giorni.

In questo vuoto organizzativo, Galliani ha colto l’occasione per proporsi con determinazione, sfruttando il credito accumulato negli anni al Milan e la stima personale che lo lega ai vertici attuali della proprietà. Come sottolinea Moretto:

“Posso dire che chi sta spingendo molto per tornare al Milan, da capire il ruolo, è un milanista doc come Adriano Galliani. Contatti in corso e contatti costanti. Galliani è stato vicinissimo a tornare al Milan già ad ottobre. Poi chi c’era prima nell’organigramma non ha permesso questa entrata, diciamo che non ha aiutato questa entrato. Adesso Galliani sta provando a rientrare tramite il rapporto che ha con Cardinale e Ibrahimovic”.

Adesso, con il ribaltamento totale della dirigenza, le condizioni sono radicalmente cambiate. I contatti non sono sporadici: sono costanti e articolati su una visione di ricostruzione che parte dal vertice amministrativo.

Quale ruolo per Galliani: la questione ancora aperta

Il nodo rimane il ruolo specifico che potrebbe occupare all’interno della nuova struttura. Ciò che è certo è che la sua disponibilità è totale e il canale diretto con Cardinale e Ibrahimovic rappresenta un vantaggio concreto rispetto ad altri profili in circolazione.

La scelta di puntare su Galliani avrebbe una logica precisa: stabilità, esperienza ultra-decennale al Milan e una rete di contatti nel calcio italiano che potrebbe facilitare le operazioni di mercato nelle prossime sessioni. Il Milan ha bisogno di ricostruire credibilità dopo il fallimento sportivo della stagione. Galliani conosce questa piazza, sa come funziona e ha dimostrato di saper gestire situazioni complesse.

Nei prossimi giorni la proprietà dovrà decidere se accogliere questa spinta di Galliani oppure orientarsi verso profili alternativi. La finestra temporale per una risposta è stretta: il calciomercato estivo si avvicina e il Milan non può permettersi ulteriori vuoti decisionali. Se Cardinale dovesse aprire a Galliani, il ritorno dell’ex ad rossonero rappresenterebbe un segnale forte sulla volontà di voltare pagina con competenza consolidata e non solo con cambi sulla carta.