Addio Maignan? Il Milan fa il prezzo e lo cede a una condizione

Maignan riflette sul suo futuro al Milan mentre il club rossonero non cede su una valutazione minima. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, attraverso le considerazioni di Andrea Ramazzotti, il portiere francese sta valutando le proprie opzioni dopo i recenti cambiamenti in casa Milan.

Maignan e il dubbio rossonero: quando il rinnovo non basta

Il contratto rinnovato fino al 2031 con compenso superiore ai cinque milioni netti più bonus sembrava aver chiuso ogni discussione sul futuro del numero 16. La mancata qualificazione in Champions e la rivoluzione dirigenziale hanno però insinuato dubbi nella mente del francese. Come rivela Ramazzotti su ‘La Gazzetta dello Sport’:

“Mike Maignan sta riflettendo sul suo futuro che adesso non è più al 100% a tinte rossonere. Il Milan non lo lascerà andare per meno di 40-50 milioni, soprattutto in caso di Mondiale di alto livello”.

L’agente del francese è già al lavoro per scandagliare il mercato. A metà luglio, con la nuova dirigenza e il nuovo allenatore definito, la situazione avrà contorni più precisi. Diverse squadre estere stanno già manifestando interesse concreto, consapevoli della qualità del giocatore ma anche della richiesta economica del Milan.

La posizione della proprietà: Maignan è intoccabile

Cardinale stima profondamente Maignan e lo considera uno dei pilastri su cui costruire il Milan del presente e del futuro. La proprietà e la nuova dirigenza ribadiranno al numero 16 l’importanza del suo ruolo nel progetto rossonero. Non è una questione sentimentale, ma di strategia: il portiere rappresenta un elemento di continuità in un periodo di trasformazione.

Tuttavia il Milan è consapevole che offerte irrinunciabili potrebbero arrivare. La finestra di mercato estivo porterà chiarezza: squadre interessate presenteranno proposte concrete e a quel punto la trattativa entrerà in una fase decisiva. La proprietà spera di evitare un caso di mercato, ma rimane aperta la possibilità di una cessione qualora la proposta economica giustifichi la perdita di un giocatore di questa caratura.