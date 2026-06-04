Allegri-Milan, è guerra: “Nessun contatto”, cosa succede col Napoli

L’agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, ha usato parole piuttosto dure per quanto riguarda il rapporto conflittuale tra il suo assistito e il Milan: un’avventura finita male, ma un contratto ancora in essere.

Attorno a Massimiliano Allegri ruotano le dinamiche non di uno, ma di ben due top club di Serie A: dopo l’esonero, il suo contratto pesa ancora moltissimo sulle casse del Milan e si aspetta la risoluzione per il suo passaggio al Napoli. Una situazione spinosa, sulla quale ha fatto il punto ai microfoni di Sportitalia Giovanni Branchini, agente di Max.

Ecco le sue parole:

“Allegri è sotto contratto per la prossima stagione e fino a prova contraria è un tesserato del Milan. Fino a eventuali e possibili accordi diversi da quello che c’è oggi. Non c’è stato nessun contatto con la società. Il modo in cui è stato comunicato l’esonero è stato complicato: con un comunicato stampa e non direttamente come da prassi all’allenatore. Poi è stato posto rimedio con una pec come da prassi. Non c’è stato alcun contatto, quindi non c’è nessuna complicazione”.