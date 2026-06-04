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Allegri-Milan, è guerra: “Nessun contatto”, cosa succede col Napoli

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Allegri-Milan, è guerra: “Nessun contatto”, cosa succede col Napoli
Allegri in panchina durante una partita
Allegri in panchina con espressione seria durante una partita, indossa giacca nera e cravatta

L’agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, ha usato parole piuttosto dure per quanto riguarda il rapporto conflittuale tra il suo assistito e il Milan: un’avventura finita male, ma un contratto ancora in essere.

Le parole di Branchini su Allegri

Attorno a Massimiliano Allegri ruotano le dinamiche non di uno, ma di ben due top club di Serie A: dopo l’esonero, il suo contratto pesa ancora moltissimo sulle casse del Milan e si aspetta la risoluzione per il suo passaggio al Napoli. Una situazione spinosa, sulla quale ha fatto il punto ai microfoni di Sportitalia Giovanni Branchini, agente di Max.

Ecco le sue parole:

“Allegri è sotto contratto per la prossima stagione e fino a prova contraria è un tesserato del Milan. Fino a eventuali e possibili accordi diversi da quello che c’è oggi. Non c’è stato nessun contatto con la società. Il modo in cui è stato comunicato l’esonero è stato complicato: con un comunicato stampa e non direttamente come da prassi all’allenatore. Poi è stato posto rimedio con una pec come da prassi. Non c’è stato alcun contatto, quindi non c’è nessuna complicazione”.

Dal canto suo, il Napoli resta a guardare forte del suo accordo con il livornese: non appena vi sarà l’attesa rescissione, allora siederà ufficialmente sulla panchina azzurra.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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