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Dal Milan se ne va al Napoli: Allegri lo vuole a tutti i costi

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Dal Milan se ne va al Napoli: Allegri lo vuole a tutti i costi
Gianluca Cardinale, presidente del Milan, durante una conferenza stampa. Foto: ANSA
Gianluca Cardinale, presidente del Milan, durante una conferenza stampa seduto su divano grigio con camicia bianca

Mario Gila abbandona la pista rossonera e si avvicina al Napoli. Secondo quanto rivela ‘Sky Sport’, Massimiliano Allegri intende portare il difensore laziale in Campania.

Gila e il Milan: la trattativa che non decolla

Il centrale spagnolo della Lazio era stato accostato al Milan nelle scorse settimane come possibile rinforzo difensivo. La dirigenza rossonera aveva individuato Gila tra i profili da monitorare per rinforzare la linea arretrata durante la sessione estiva. Le dinamiche interne al club, però, hanno ribaltato completamente gli scenari.

Gila non è l’unico: anche Leon Goretzka, libero a parametro zero dal Bayern Monaco, aveva trovato un accordo con il Milan ma l’operazione è finita in stand-by. La Champions mancata e l’assenza di continuità nei vertici rossoneri hanno congelato tutto. Il difensore della Lazio, intanto, ha già comunicato la volontà di lasciare il club biancoceleste e spinge per la cessione.

Mario Gila della Lazio in maglia bianca con guantoni durante una partita allo stadio Olimpico
Mario Gila con la maglia della Lazio

Allegri porta Gila al Napoli

Massimiliano Allegri ha scelto il Napoli come sua prossima destinazione e vuole portare con sé il difensore laziale. L’ex allenatore del Milan punta a costruire una difesa competitiva in Campania e ha individuato in Gila il profilo giusto per il suo progetto. L’allenatore conosce il valore del centrale spagnolo e intende farlo diventare una pedina fondamentale della sua squadra.

Redazione SpaziMilan
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