Dal Milan se ne va al Napoli: Allegri lo vuole a tutti i costi

Mario Gila abbandona la pista rossonera e si avvicina al Napoli. Secondo quanto rivela ‘Sky Sport’, Massimiliano Allegri intende portare il difensore laziale in Campania.

Gila e il Milan: la trattativa che non decolla

Il centrale spagnolo della Lazio era stato accostato al Milan nelle scorse settimane come possibile rinforzo difensivo. La dirigenza rossonera aveva individuato Gila tra i profili da monitorare per rinforzare la linea arretrata durante la sessione estiva. Le dinamiche interne al club, però, hanno ribaltato completamente gli scenari.

Gila non è l’unico: anche Leon Goretzka, libero a parametro zero dal Bayern Monaco, aveva trovato un accordo con il Milan ma l’operazione è finita in stand-by. La Champions mancata e l’assenza di continuità nei vertici rossoneri hanno congelato tutto. Il difensore della Lazio, intanto, ha già comunicato la volontà di lasciare il club biancoceleste e spinge per la cessione.

Allegri porta Gila al Napoli

Massimiliano Allegri ha scelto il Napoli come sua prossima destinazione e vuole portare con sé il difensore laziale. L’ex allenatore del Milan punta a costruire una difesa competitiva in Campania e ha individuato in Gila il profilo giusto per il suo progetto. L’allenatore conosce il valore del centrale spagnolo e intende farlo diventare una pedina fondamentale della sua squadra.