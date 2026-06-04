Milan, il tempo stringe: Cardinale e Ibra cercano un compromesso

Cardinale e Ibrahimovic procedono su binari paralleli nella ricostruzione del Milan, con visioni strategiche inconciliabili sul futuro della società rossonera.

Cardinale punta su Glasner: l’incontro filtra cauto ottimismo

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, il patron milanista ha tenuto un lungo incontro con Oliver Glasner nelle scorse ore. La riunione non è stata risolutiva, ma da Milanello filtra un cauto ottimismo sui tempi di una possibile intesa. Glasner rimane il candidato principale per la panchina del Milan dopo l’esonero di Allegri, e Cardinale continua a spingere per affidare all’allenatore austriaco la guida tecnica della squadra. Il summit ha registrato aperture costruttive, anche se dettagli e tempistiche restano ancora da definire.

Parallelamente, il proprietario del Diavolo mantiene ferma la volontà di portare Ralf Rangnick come direttore tecnico. Il tedesco è partito questa mattina con l’Austria verso gli Stati Uniti per il Mondiale e finora non ha comunicato decisioni definitive sulla propria posizione, preferendo prendersi altro tempo. Cardinale considera Rangnick la scelta ideale per gestire l’area tecnica con un approccio moderno e strutturato.

Ibrahimovic blocca Rangnick: spinge per Planes

All’interno di Milanello non tutti condividono la strategia del patron. Zlatan Ibrahimovic sponsorizza fermamente Ramon Planes come nuovo direttore sportivo, creando una frattura netta con le preferenze di Cardinale. Planes, ex ds dell’Al Ittihad, è disponibile da subito e non avanza richieste di pieni poteri come invece pretende Rangnick. Lo svedese vede nel consulente spagnolo un profilo meno invasivo e più compatibile con il suo ruolo di senior advisor.

Rangnick, dal canto suo, pone condizioni molto precise: pieni poteri decisionali e zero interferenze nella gestione tecnica. Questa rigidità rappresenta un ostacolo concreto per l’intesa all’interno della dirigenza rossonera. Ibrahimovic ritiene invece che una figura come Planes consentirebbe una gestione più fluida e collaborativa della società.

Ralf Rangnick durante la partita

La soluzione del compromesso: una scelta a testa

Quale scenario potrebbe risolvere lo stallo tra il patron e lo svedese? Non è da escludere che Cardinale e Ibrahimovic raggiungano un accordo attraverso una spartizione delle responsabilità: Glasner sulla panchina per soddisfare le preferenze del proprietario, Planes in dirigenza per accontentare le richieste dello svedese. Questa soluzione permetterebbe di procedere velocemente senza blocchi ulteriori e di avviare la ricostruzione estiva.

Il Milan si trova di fronte a un momento delicato dove le ambizioni del presidente americano devono conciliarsi con l’influenza di Ibrahimovic. Una divisione equilibrata dei ruoli potrebbe trasformare il conflitto in una soluzione praticabile.