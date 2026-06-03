Glasner al Milan: “Sei ore di incontro”. Tutti i retroscena raccontati da Romano

Oliver Glasner valuta seriamente il Milan dopo un incontro di sei ore in Germania. L’ex tecnico del Crystal Palace rimane tra i principali candidati rossoneri.

Glasner a Milano: il colloquio che dura tutta la notte

La ricerca del nuovo allenatore entra nella fase decisiva. Come rivela Fabrizio Romano, il Milan ha incontrato Glasner in territorio tedesco per una sessione di confronto durata sei ore, ben oltre i tempi standard di una semplice presentazione. Non è stata una riunione formale, ma un’analisi profonda del progetto rossonero e della visione tattica che il tecnico porterebbe a Milanello.

Durante l’incontro i dirigenti milanisti hanno esposto il piano di ristrutturazione complessivo del club. Il discorso ha toccato il settore giovanile, l’ingresso di nuovi dirigenti e la volontà di costruire un’architettura organizzativa solida. Glasner ha ascoltato, ha fatto domande, ha valutato concretamente se questa sfida corrisponde al suo profilo professionale. Il feeling tra le parti è stato positivo, ma nulla di definitivo.

Cosa rende Glasner “attraente” per il Milan

Lo stile di gioco è stato centrale nel dialogo. Il Milan non cerca solo un gestore, ma un allenatore con una filosofia tattica riconoscibile e moderna. Glasner ha esperienza europea di livello, ha vinto trofei in Germania e Ungheria, ha affrontato sfide importanti. Non arriva dalla Serie A, ma questo rappresenta una scelta consapevole: il Milan preferisce un profilo con visione europea piuttosto che un tecnico legato alle dinamiche domestiche.

Il dato interessante è il tempo dedicato al confronto. Sei ore non sono casuali. Indicano che il Milan ha voluto approfondire, verificare la compatibilità reale tra la struttura che vuole costruire e la mentalità del candidato. Glasner ha mostrato interesse concreto, non semplice cortesia diplomatica.

Tuttavia la pazienza resta una virtù necessaria. Il Milan continua a incontrare altri candidati, a valutare alternative, a non precipitare una decisione che determinerà i prossimi tre anni. La volontà rossonera è di scegliere con metodo, non per urgenza. Glasner rimane in pole position, ma la decisione finale dipenderà dalle valutazioni comparative che il club porterà avanti nei prossimi giorni.

Lo scenario concreto è questo: Glasner rientrerà in Germania, continuerà a riflettere sulla proposta del Milan, mentre i rossoneri incroceranno i dati raccolti con i profili alternativi ancora in valutazione. La prossima mossa spetta ai dirigenti milanisti, che dovranno decidere se Glasner rappresenta davvero il progetto giusto per il Milan dei prossimi anni.