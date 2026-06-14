Amorim al Milan, sconto United sull’uscita del tecnico: tutti i dettagli sulle cifre

Ruben Amorim verso il Milan potrebbe costare molto meno del previsto al Manchester United. I Red Devils avevano stanziato 15,9 milioni di sterline per l’uscita del tecnico portoghese.

Amorim-Milan: l’offerta rossonera da 3,5 milioni

Il passaggio di Amorim al Milan non è più una semplice ipotesi. Secondo la Gazzetta dello Sport e The Athletic, il tecnico portoghese è diventato il candidato principale per la panchina rossonera, con trattative già in fase avanzata. A Bola e Corriere dello Sport confermano che Milan ha presentato un contratto biennale al 41enne, con compenso annuale di 3,5 milioni di euro e opzione di estensione per una stagione ulteriore.

Questo sviluppo genera una conseguenza diretta per le casse di Old Trafford. Quando un giocatore o allenatore trova una nuova occupazione, il compenso percepito dalla nuova squadra riduce l’importo che il club precedente deve corrispondere. Nel caso di Amorim, la cifra stanziata dai Red Devils potrebbe diminuire significativamente: i 15,9 milioni rappresentavano il massimale teorico, non l’importo definitivo.

Manchester United: la liquidazione ridotta dai guadagni di Amorim

La provisione contabile rifletteva uno scenario in cui Amorim restasse disoccupato per l’intero periodo coperto dall’accordo. Con l’approdo al Milan, questa ipotesi crolla. I 3,5 milioni annuali che il tecnico incasserà dai rossoneri verranno detratti dalla cifra complessiva che United dovrà pagare. Considerando un contratto biennale, il club inglese potrebbe risparmiare almeno 7 milioni di sterline.

Lo United ha scelto di non commentare ufficialmente la vicenda, definendola speculativa fino alla nomina formale del Milan. Tuttavia, gli accountant del club inglese seguono attentamente i negoziati: la firma di Amorim al Milan rappresenterebbe un sollievo concreto al bilancio.

Il percorso di Amorim a Old Trafford si è rivelato deludente. Arrivato a novembre 2024 con una reputazione costruita al Sporting Lisbona, il tecnico ha collezionato solo il 38% di vittorie in 14 mesi. La decisione di esonerarlo il 5 gennaio 2026 è seguita a una stagione sottotono culminata con l’eliminazione dall’Europa League.

Milan sceglie Amorim: la soluzione dopo il fallimento europeo

Il Milan vede in Amorim la soluzione ai propri problemi. I rossoneri hanno già discusso con Oliver Glasner e Mauricio Pochettino, ma il tecnico portoghese rappresenta la scelta finale per sostituire Massimiliano Allegri e affrontare la stagione 2026-27. L’esclusione dalla Champions League ha reso urgente un cambio radicale in panchina.

Il timing dei negoziati accelera verso la conclusione. Quanto tempo rimane prima della firma definitiva? Le fonti indicano che le trattative sono in fase avanzata, con le parti che hanno già definito i termini economici. La formalizzazione potrebbe arrivare entro poche settimane, liberando United dalla pressione contabile e permettendo a Milan di iniziare la preparazione estiva con il nuovo allenatore.