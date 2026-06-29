Amorim riabbraccia al Milan un giocatore del Manchester United? La verità sull’affare

Matteo Moretto chiude la porta a Mason Mount per il Milan. L’esperto di calciomercato ha smentito ogni interesse rossonero nei confronti del centrocampista inglese del Manchester United.

Mount non è nella lista del Milan: le parole di Moretto

Durante un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Moretto ha liquidato in poche frasi le voci che collegavano il classe 1999 ai rossoneri. “Su Mount non c’è nulla. Non mi risulta affatto che sia nella lista del Milan”, ha dichiarato l’esperto. La posizione è netta e non lascia spazi a interpretazioni: il Milan non sta valutando il giocatore come opzione di mercato, nonostante la parentesi passata sotto la guida di Amorim al Manchester United.

Le ragioni della mancanza di interesse sono concrete. Il club rossonero sta concentrando le risorse per un difensore centrale, un’esigenza tattica prioritaria rispetto al centrocampo. Moretto ha sottolineato come “il club si sta concentrando al 100% sul difensore centrale. Ne cercano uno di livello per completare il reparto”. In questa fase del mercato, le scelte di Amorim vanno in direzione completamente diversa.

Mason Mount con la maglia del Manchester United

Milan, le vere priorità sul mercato: il piano

Per quanto riguarda la mediana, il Milan ha intenzione di muoversi, ma non a breve termine. “Per il centrocampo i tempi saranno più lunghi di quanto si creda. Lì in mezzo c’è un grande affollamento tra rientri e valutazioni da fare”, ha spiegato Moretto. Questa situazione crea uno scenario dove i tempi di decisione si allungano e le priorità cambiano di settimana in settimana.

I veri bersagli di Amorim sono altri. Il tecnico portoghese ha chiesto alla proprietà due difensori centrali, un mediano e una mezza punta per completare la rosa. Per la difesa i nomi principali sono Antonio Silva e Tiago Gabriel. Sulla linea mediana il Milan guarda a Morten Hjulmand e Marc Casadó, profili che rispondono meglio alle caratteristiche tattiche richieste. Per l’attacco circola l’interesse per Kerim Alajbegovic, trequartista bosniaco su cui si muovono anche Roma e Atalanta.

La strategia rossonera rimane focalizzata su altre priorità, e per quanto riguarda il centrocampo la situazione del Milan richiede ancora tempo prima di definire i veri movimenti estivi e anche l’interesse o meno per giocatori come Mount.