Beffa mercato, Allegri fa uno sgambetto al Milan: lo porta al Napoli!

Mario Gila sfugge al Milan, Allegri spinge per averlo al Napoli. Il difensore della Lazio è seguito attentamente dal club campano.

Gila al Napoli: Allegri cambia i piani del Milan

La beffa arriva da dove meno te l’aspetti. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il Napoli porta avanti le proprie valutazioni su Gila con una determinazione che il Milan non riesce più a opporre. Il centrale spagnolo classe 2000 attrae l’interesse azzurro non solo per le sue qualità tecniche, ma perché il progetto partenopeo offre ciò i rossoneri non possono garantire in questo momento: stabilità e una visione tattica definita. Allegri ha già espresso il suo gradimento per il profilo, creando una totale unità di vedute all’interno della società. Romano sottolinea che il calciatore è attratto dall’ipotesi Champions League, elemento decisivo nelle sue valutazioni.

Il Milan ha monitorato Gila per settimane con la vecchia dirigenza. Nessuna trattativa però si è mai avvicinata alla chiusura. Oggi quelle manovre rossonere sono completamente bloccate, paralizzate dall’incertezza organizzativa che caratterizza Milanello dopo il licenziamento dei principali organi societari. Chi dovrebbe trattare? Chi dovrebbe decidere? Nel vuoto decisionale, il Napoli avanza indisturbato.

La Lazio non molla: il contratto fino al 2027

Dietro le quinte, la Lazio gioca una partita diversa. Il contratto di Gila scade il 30 giugno 2027, ancora un anno di distanza. La società biancoceleste ha tutta l’intenzione di trattenere il difensore a ogni costo, accettando perfino il rischio di una partenza a parametro zero in futuro. È una scelta consapevole: mantenere il controllo nel presente piuttosto che arrendersi alle pressioni di mercato.

Mario Gila in azione con la maglia della Lazio

Questo scenario crea una situazione complessa per il Milan. Non basta aver individuato il giocatore giusto: serve una dirigenza operativa, una strategia negoziata, una proposta concreta. Tutte cose che il Diavolo non possiede in questo momento di transizione.

Il Milan e il rischio di perdere i colpi estivi

Quanto tempo può permettersi il Milan di restare fermo? Molto poco. Se Gila dovesse sfumare verso il Napoli, non sarebbe un’eccezione isolata. Senza una società ben strutturata, difficilmente si può pensare a realizzare una squadra all’altezza.

Il Napoli con Allegri rappresenta proprio questo: una struttura operativa chiara. Intanto, in casa Milan, è ancora tempo di decisioni importanti capitanate da Ibrahimovic e Cardinale.