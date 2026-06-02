Milan, i rapporti tra Ibra e Rangnick sono un problema: ci sono delle richieste precise!

Ibrahimovic e Rangnick al centro delle dinamiche Milan

Matteo Moretto frena gli entusiasmi sulla trattativa tra Rangnick e il Milan: la situazione è tutt’altro che definita, nonostante i rumors dei giorni scorsi.

Rangnick-Milan: il rapporto con Ibrahimovic rimane il vero ostacolo

Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha chiarito la situazione in casa Milan. La realtà è ben diversa: esistono ruggini storiche tra Zlatan Ibrahimovic e Rangnick, eredità del passato che condizionano il presente. Non si tratta di semplici divergenze tecniche, ma di incompatibilità strutturali sulla visione del progetto.

Rangnick non arriva al Milan per adattarsi. L’allenatore tedesco pone condizioni molto precise: garanzie sportive concrete, investimenti di budget, ma soprattutto la possibilità di portare la sua squadra, con i suoi doppi ruoli e una mentalità organizzativa rigidamente tedesca. Questo modello, per come è strutturato il Milan oggi, si scontra con le dinamiche italiane e con il ruolo stesso di Ibrahimovic.

Rangnick durante una partita del Milan in panchina

Le garanzie che Rangnick chiede non sono ancora state date

Moretto ha chiarito un punto cruciale: ad oggi la trattativa non è in un punto cruciale, ma è lontana dalla definizione totale. Rangnick è ancora impegnato con la Federazione austriaca, che intanto offre a lui un rinnovo contrattuale.

Parallelamente, il Milan vive un momento di profonda incertezza organizzativa. Ci sono stati confronti accesi tra Ibrahimovic e Cardinale: tensione che cresce mentre cercano di riorganizzare l’intero organigramma. La mancanza di una visione condivisa su chi farà cosa rende impossibile qualsiasi impegno definitivo verso l’esterno. Non esiste ancora una via chiara né su Rangnick né sulla struttura che lo circonderà.