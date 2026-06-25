Calciomercato Milan, sfida al Napoli per il centrocampista: i rossoneri hanno un vantaggio

Richard Ríos finisce nel mirino del Milan. Il centrocampista colombiano del Benfica, classe 2000, rappresenta il profilo ideale per la rivoluzione di Amorim a centrocampo.

Ríos al Milan: il Benfica chiede 35-40 milioni

Secondo SportItalia, la dirigenza rossonera ha avanzato informazioni ufficiali per il colombiano. Il Benfica non scende sotto i 35-40 milioni di euro, cifra che riflette le ambizioni di Manuel Rui Costa nel trattenere il gioiello sudamericano. Prelevato dal Palmeiras per 27 milioni, Ríos ha moltiplicato il suo valore in una stagione strabiliante: 45 partite, 3.637 minuti in campo, 8 gol e 6 assist tra campionato, Champions e coppe. La richiesta portoghese è spropositata rispetto alle valutazioni di mercato, che lo attestano a 25 milioni, ma il club lusitano non ha fretta di cedere.

La duttilità tattica rende Ríos un innesto strategico per il progetto di Amorim. Agisce con uguale efficacia da mediano in una linea a due o da mezzala d’assalto nel 3-4-3. Intensità agonistica, facilità di corsa, inserimenti tempestivi in area e tiro dalla media distanza: il centrocampista incarna il prototipo del giocatore moderno che il tecnico portoghese pretende per il suo Milan.

La concorrenza internazionale: Napoli, Atlético e Bournemouth

Il Milan non è solo nella corsa. In Italia il Napoli si muove con decisione, parallelamente alla ricerca di Adrien Rabiot per il centrocampo. All’estero, l’Atlético Madrid del Cholo Simeone segue il colombiano con interesse concreto, così come il Bournemouth dalla Premier League inglese. La concorrenza spietata riduce le chances milaniste, soprattutto considerando le risorse economiche messe in campo dai competitor europei.

Qual è il vantaggio del Milan su questa operazione? L’asse Amorim-Rui Costa. Il tecnico portoghese ha disputato 154 partite al Benfica e mantiene credibilità nel club lusitano. La possibilità di coinvolgere l’ex stella rossonera nella trattativa potrebbe facilitare i dialoghi, anche se non garantisce l’affondo decisivo. Il centrocampista rimane impegnato nei Mondiali con la Colombia, con il trasferimento che si concretizzerebbe solo dopo la competizione.

Il Milan valuta il compromesso tra le ambizioni tattiche e i vincoli di bilancio. Una cifra tra 30 e 35 milioni rappresenterebbe un’apertura realistica dal Benfica, ma il club rossonero dovrà accelerare per battere la concorrenza internazionale. L’eventuale partenza di Fofana e Loftus-Cheek libera risorse e spazi nel centrocampo milanista, creando lo scenario ideale per l’arrivo di Ríos nella prossima stagione.