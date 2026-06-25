Calciomercato del Milan

Colpo di scena Leao, dietrofront in arrivo? Cosa accade con l’arrivo di Amorim

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Colpo di scena Leao, dietrofront in arrivo? Cosa accade con l’arrivo di Amorim
Rafael Leão durante conferenza stampa con la maglia della nazionale portoghese numero 17
Rafael Leão in conferenza stampa con maglia Portogallo numero 17 davanti al logo ACM del Milan

Rafael Leão riapre al Milan dopo settimane di rottura. Le dichiarazioni concilianti al termine di Portogallo-Uzbekistan hanno sorpreso chi attendeva l’addio definitivo secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Leão e il Milan: il gelo si scioglie

Due mesi fa il divorzio sembrava inevitabile. L’attaccante portoghese aveva dichiarato senza ambiguità: “Ho vinto quello che volevo, me ne andrò contento“. Ogni intervista suonava come un addio ufficiale, ogni frase costruita per chiudere definitivamente il capitolo rossonero. Poi è arrivato Rúben Amorim sulla panchina del Milan. E tutto ha cominciato a cambiare.

Dopo il 5-0 del Portogallo contro l’Uzbekistan, Leão ha parlato con tono completamente diverso. “Rúben Amorim è molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore”, ha detto ai media. Poi la dichiarazione decisiva: “Decido la mia vita dopo il Mondiale”. Non è un’apertura totale, ma è uno strappo significativo rispetto alla narrazione precedente. L’assenza di frecciate, il riconoscimento pubblico delle qualità di Amorim, il rinvio della decisione: sono segnali che il capitolo non è ancora chiuso.

Confronto in programma con Amorim

Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, la dirigenza milanista sta già organizzando un confronto diretto tra il nuovo allenatore e il giocatore. Non sarà una riunione formale: Amorim avrà bisogno di capire se la voglia di partire sia reale o solo una reazione emotiva ai mesi difficili. Allo stesso tempo dovrà valutare se Leão sia disposto a tornare centrale nel progetto tattico.

La valutazione del Milan rimane ferma a 50 milioni di euro. Barcellona e Manchester United, le destinazioni preferite da Leão, non hanno avanzato offerte concrete. I sondaggi esplorativi delle scorse settimane non hanno trovato seguito. L’unica alternativa economicamente concreta arriva dall’Arabia Saudita, dove Theo Hernández sta spingendo l’amico verso l’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Questo scenario rende il confronto con Amorim cruciale. Se Leão accetterà di rimanere, il Milan avrà trovato una soluzione interna. Se la decisione è definitiva, almeno avrà tempo per organizzare una cessione. Nei prossimi giorni le parti avranno modo di chiarire una volta per tutte se il progetto milanista e i desideri del giocatore possono ancora coincidere.

Redazione SpaziMilan
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