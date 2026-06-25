Colpo di scena Leao, dietrofront in arrivo? Cosa accade con l’arrivo di Amorim

Rafael Leão riapre al Milan dopo settimane di rottura. Le dichiarazioni concilianti al termine di Portogallo-Uzbekistan hanno sorpreso chi attendeva l’addio definitivo secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Leão e il Milan: il gelo si scioglie

Due mesi fa il divorzio sembrava inevitabile. L’attaccante portoghese aveva dichiarato senza ambiguità: “Ho vinto quello che volevo, me ne andrò contento“. Ogni intervista suonava come un addio ufficiale, ogni frase costruita per chiudere definitivamente il capitolo rossonero. Poi è arrivato Rúben Amorim sulla panchina del Milan. E tutto ha cominciato a cambiare.

Dopo il 5-0 del Portogallo contro l’Uzbekistan, Leão ha parlato con tono completamente diverso. “Rúben Amorim è molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore”, ha detto ai media. Poi la dichiarazione decisiva: “Decido la mia vita dopo il Mondiale”. Non è un’apertura totale, ma è uno strappo significativo rispetto alla narrazione precedente. L’assenza di frecciate, il riconoscimento pubblico delle qualità di Amorim, il rinvio della decisione: sono segnali che il capitolo non è ancora chiuso.

Confronto in programma con Amorim

Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, la dirigenza milanista sta già organizzando un confronto diretto tra il nuovo allenatore e il giocatore. Non sarà una riunione formale: Amorim avrà bisogno di capire se la voglia di partire sia reale o solo una reazione emotiva ai mesi difficili. Allo stesso tempo dovrà valutare se Leão sia disposto a tornare centrale nel progetto tattico.

La valutazione del Milan rimane ferma a 50 milioni di euro. Barcellona e Manchester United, le destinazioni preferite da Leão, non hanno avanzato offerte concrete. I sondaggi esplorativi delle scorse settimane non hanno trovato seguito. L’unica alternativa economicamente concreta arriva dall’Arabia Saudita, dove Theo Hernández sta spingendo l’amico verso l’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Questo scenario rende il confronto con Amorim cruciale. Se Leão accetterà di rimanere, il Milan avrà trovato una soluzione interna. Se la decisione è definitiva, almeno avrà tempo per organizzare una cessione. Nei prossimi giorni le parti avranno modo di chiarire una volta per tutte se il progetto milanista e i desideri del giocatore possono ancora coincidere.