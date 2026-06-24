Milan, Amorim accelera per due centravanti e non solo: i nomi

Ruben Amorim ha già le idee chiare sul mercato del Milan. Francisco Trincão è in cima alla lista dei desideri del tecnico portoghese, con la dirigenza rossonera che sta spingendo per concretizzare l’operazione.

Trincão al Milan: la spinta di Amorim

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Amorim starebbe premendo affinché la società riesca a portare Trincão in rossonero. Nella stagione appena conclusa nel campionato portoghese, il calciatore ha giocato 34 partite di cui 32 da titolare, accumulando 2.851 minuti complessivi.

Le cifre sono eloquenti: 7 gol e 11 assist, una media di 57,1 tocchi a partita, 14 grandi occasioni create e 1,4 dribbling riusciti di media.

Corsa anche per due centravanti: Jackson e Ramos nel mirino rossonero

L’attacco milanista necessita di una rivoluzione completa. Il reparto offensivo rappresenta il cantiere principale per la sessione estiva, con gran parte del budget destinato alla ricerca del nuovo numero nove. Il ‘Corriere dello Sport’ evidenzia come siano due i candidati principali.

Nicolas Jackson e Gonçalo Ramos sono i nomi caldi nel mirino di Via Aldo Rossi. Jackson rappresenta un gradito ritorno di fiamma, mentre Ramos incarna una pista che continua a scaldarsi. La dirigenza non esclude ulteriori opportunità che dovessero presentarsi durante il mercato estivo, valutate costantemente attraverso analisi dati e scouting continuo.