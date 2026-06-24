Milan, torna nel mirino rossonero: contatti in corso con il Chelsea

Nicolas Jackson è tornato centrale nei piani offensivi del Milan. L’attaccante senegalese rientra dal Bayern Monaco senza riscatto e il Chelsea lo considera un esubero da piazzare sul mercato.

Jackson al Milan: la storia che ritorna

La vicenda di Nicolas Jackson e il Milan rappresenta un classico del calciomercato contemporaneo: accostamenti ripetuti nel tempo che ora trovano condizioni concrete per realizzarsi. I rossoneri lo hanno inseguito quando giocava al Villarreal, poi ancora l’estate scorsa quando il Chelsea lo cedette in prestito in Baviera. Stavolta gli elementi si allineano diversamente. Il Bayern Monaco non ha esercitato il diritto di riscatto e Jackson torna a Londra dove, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i Blues lo considerano un esubero della rosa.

La permanenza al Bayern si è rivelata frustrante per l’attaccante. In 34 presenze ha segnato 11 gol, ma ha dovuto accettare il ruolo di vice dietro Harry Kane. Una stagione di marginalità che ha spinto il club bavarese a non investire i 50 milioni richiesti dal Chelsea per il trasferimento definitivo. Jackson ritorna dunque sul mercato con un contratto lunghissimo: legato ai Blues fino al 2033, il che rende una nuova cessione probabile, verosimilmente in prestito con diritti di riscatto.

Amorim ha Jackson nella lista dei target offensivi

Amorim ha già indicato il profilo dell’attaccante senegalese tra i nomi per rinforzare l’attacco. Conosce il valore di Jackson e lo ha inserito nella lista insieme a Goncalo Ramos del PSG. La necessità di un attaccante al Milan non è una novità: il club insegue questa priorità da mesi, indipendentemente dalle scelte tecniche sulla panchina. Jackson rappresenta una soluzione con caratteristiche concrete: velocità, fisicità, capacità di finalizzazione. A 23 anni ha ancora margini di crescita significativi.

Cosa rende questa operazione più plausibile rispetto ai precedenti tentativi? La situazione contrattuale di Jackson al Chelsea e l’assenza di alternative europee di primo livello interessate. Il club londinese dovrà necessariamente trovare una sistemazione, e un prestito con opzione di riscatto rappresenta una soluzione gradita sia ai Blues sia al Milan. I rapporti storici tra i due club, consolidatisi negli ultimi anni con diverse operazioni, facilitano le trattative.

Il Milan nei prossimi giorni potrebbe accelerare i contatti con il Chelsea per definire i termini economici. Una formula in prestito consentirebbe ai rossoneri di testare il rendimento di Jackson senza impegni finanziari immediati eccessivi. L’attaccante senegalese, dal canto suo, troverebbe finalmente spazio garantito lontano dalla competizione con Kane. Entro il mese di gennaio le trattative potrebbero concretizzarsi, trasformando il ritorno di fiamma in realtà concreta per il calciomercato del Milan.