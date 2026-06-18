Camarda, è arrivata la decisione sul suo futuro: c’è l’annuncio ufficiale!

Francesco Camarda torna a Milano dopo l’esperienza in prestito al Lecce. L’attaccante classe 2008 ha concluso la sua avventura pugliese e fa rientro nella struttura rossonera per la seconda parte della stagione.

Camarda e il Lecce: bilancio tra difficoltà e crescita

L’estate scorsa il Milan aveva deciso di mandare il giovane attaccante in prestito per cercare continuità di gioco. I rossoneri hanno esercitato il diritto di contro-opzione e, dunque, tornerà a Milanello. Il Lecce rappresentava una piazza di Serie A dove accumulare minutaggio prezioso. In Puglia Camarda ha affrontato un percorso tortuoso: un infortunio alla spalla lo ha condizionato nella fase iniziale, ma l’attaccante ha comunque raccolto 23 presenze nel campionato. Nel match contro il Bologna ha trovato anche la sua prima rete in Serie A, un momento importante nella carriera di un ragazzo ancora molto giovane.

I numeri del settore giovanile rossonero avevano creato aspettative enormi su di lui. Nel novembre 2023 Camarda era diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. Quella precocità aveva alimentato speranze di un percorso lineare verso il professionismo. La realtà del calcio di alto livello si è rivelata più esigente.

Camarda esulta durante la partita

Il rientro a Milanello e la sfida con Amorim

Quale ruolo avrà Camarda nel progetto tattico di Amorim? L’allenatore portoghese avrà davanti un attaccante che ha acquisito esperienza in una squadra di Serie A e che ha segnato in campionato.

Il rientro a Milanello segna un momento decisivo. Amorim dovrà valutare se integrare il giovane negli schemi offensivi o se considerare ulteriori esperienze in prestito. L’infortunio alla spalla affrontato al Lecce rappresenta un elemento da monitorare nella valutazione fisica: il Milan avrà necessità di verificarne le condizioni attuali prima di prendere decisioni definitive.