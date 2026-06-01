Caso Leao, Milan spiazzato: scelta netta sulla sua cessione

Rafa Leao ha scelto di rendere pubblica la sua volontà di lasciare il Milan, comunicandolo durante gli impegni della nazionale portoghese. La mossa sorprende nei tempi e nelle modalità, non nella sostanza, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Leao, le modalità della rottura spiazzano

Il malessere era circolante da tempo negli ambienti milanisti. Nessuno è stato colto di sorpresa dalla decisione del portoghese di cercare una nuova destinazione, perché la stagione aveva già certificato il deterioramento della situazione. Il rapporto con l’ambiente rossonero si era incrinato progressivamente, trasformando quello che era un asset prezioso in un giocatore ormai lontano mentalmente dal progetto.

Ciò che davvero sorprende è il metodo scelto. Leao ha deciso di giocare a carte scoperte quando il mercato deve ancora iniziare realmente, comunicando la sua posizione in una fase in cui il Milan vive un vuoto gestionale evidente. Il club rossonero non possiede una guida stabile, e questa assenza amplifica il danno di una dichiarazione così unilaterale.

Rafael Leao durante la partita con la maglia del Milan

Milan, scelta chiara: non sarà svenduto

A Casa Milan la reazione è stata fredda e calcolata. Il club ha preso atto della situazione senza drammatizzare, perché aveva già considerato il portoghese cedibile da tempo. Tuttavia, rimarca con forza un punto: Leao era e resta il giocatore più importante della rosa, e non sarà svenduto nonostante le sue intenzioni.

Il problema concreto è il deprezzamento. Quando un giocatore comunica pubblicamente il desiderio di andarsene, il suo valore di mercato subisce un colpo inevitabile. Leao ha bruciato una carta fondamentale nel negoziato, perdendo margini di manovra che avrebbe potuto mantenere operando in silenzio. Il Milan dovrà ora gestire una situazione dove il giocatore più rappresentativo della rosa è dichiaratamente in uscita, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della coesione interna.

L’assenza di una struttura dirigenziale stabile rende questa fase ancora più delicata. Il club attraversa giorni dove sembra regnare il caos gestionale, e Leao ha scelto proprio questo momento per forzare la mano. Chi dovrà negoziare la sua partenza non è ancora stato identificato, il che complica ulteriormente il quadro generale della situazione milanista.