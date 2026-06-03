Cessione Leao, il Milan non fa sconti: stabilita la cifra ufficiale per l’addio

Rafael Leao lascerà il Milan nella prossima finestra di calciomercato. Il club rossonero ha già stabilito la cifra definitiva per la cessione e non intende procedere con sconti, mentre l’attaccante portoghese punta dritto alla Premier League.

Leao e il Milan: rottura definitiva dopo una stagione negativa

La separazione tra il numero 10 rossonero e il club di via Aldo Rossi è ormai inevitabile. Una stagione deludente, la mancata qualificazione alla Champions League e il fischio dei tifosi hanno trasformato quella che doveva essere una partnership duratura in un rapporto logoro oltre ogni riparo. Leao ha capito che non ha futuro a Milano e il Milan ha deciso di monetizzare prima che il suo valore cali ulteriormente.

La valutazione fissata dai rossoneri non è negoziabile: 50 milioni di euro rappresentano il prezzo minimo, con 11 milioni stabiliti come plusvalenza a bilancio. Offerte dal mondo arabo potrebbero arrivare, ma il giocatore ha chiarito le sue priorità. Non vuole espatriare verso il Golfo. Preferisce restare in Europa, dove la sua carriera può ancora trovare sbocchi di prestigio.

Chelsea e la Premier League: il progetto ideale per Leao

La Premier League rappresenta la destinazione ideale per l’esterno portoghese. Il Chelsea potrebbe farsi avanti con una proposta concreta nei prossimi mesi. Leao ha già segnalato disponibilità anche verso la Spagna e la Germania, ma l’Inghilterra rimane il palcoscenico dove immagina il suo futuro prossimo. Campionato competitivo, visibilità internazionale e stipendi allettanti: tutto collima con le ambizioni dell’attaccante.

Turchia e Galatasaray non lo tentano. Il Fenerbahce ha provato a bussare alla porta nelle scorse settimane, ma Leao ha già voltato le spalle a questa opzione. Un segnale chiaro: vuole competere ai massimi livelli europei, non trovare una sistemazione di comodo in una realtà minore. Il Milan comprende questa posizione e sa che dovrà aspettarsi proposte dai principali club continentali.

Quanto costerà Leao: il prezzo del Milan non è in discussione

Quale cifra pagheranno i club interessati? I rossoneri hanno tracciato una linea rossa: 50 milioni non è un punto di partenza per trattative, è il punto d’arrivo. Chi vuole Leao dovrà mettere sul tavolo almeno quella somma. Il Chelsea e altri club inglesi hanno le risorse finanziarie per affrontare questa spesa senza soffrire eccessivamente.

Il Milan non ha fretta di svendere. Preferisce attendere giugno, quando la sessione estiva di calciomercato entrerà nel vivo e i club europei avanzeranno offerte concrete. Leao, dal canto suo, sa che il suo cartellino vale questa cifra e non accetterà trasferimenti a condizioni inferiori. Tra le ambizioni del giocatore e la fermezza del club esiste un accordo implicito: la Premier League come destinazione preferita, il Chelsea come opzione più realistica.

Nei prossimi mesi il calciomercato del Milan passerà anche per la cessione di Leao. La Premier League avrà occasione di valutare se il progetto inglese potrà decollare realmente con l’attaccante portoghese al centro dell’attacco. Il Milan intanto incasserà 50 milioni e potrà investire in profili più funzionali al nuovo progetto tattico.