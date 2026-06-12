Clamoroso Pulisic, spunta un club in Serie A: cosa può accadere con il Milan

L’agente di Pulisic ha proposto il suo assistito alla Roma, contattando i giallorossi per sondare la disponibilità dell’attaccante del Milan a un trasferimento. Il club giallorosso ha incluso quest’opzione fra quelle possibili per il suo attacco.

L’agente di Pulisic contatta la Roma: il retroscena di Pedullà

Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà, sono stati i rappresentanti dell’americano a muovere la prima mossa verso Trigoria. Due settimane fa l’entourage dello statunitense ha preso contatti diretti con il club giallorosso per valutare concretamente le possibilità di una trattativa. Il timing non è casuale: il contratto di Pulisic con il Milan corre verso la scadenza naturale, e la stagione rossonera è stata deludente. La Roma, con Gasperini alla ricerca di profili offensivi per il suo 3-4-2-1, ha accolto positivamente l’apertura. L’interesse giallorosso è serio ma non esclusivo: Pulisic figura al terzo posto nella lista ristretta della Roma, dietro l’obiettivo prioritario Mason Greenwood.

Pulisic celebra con la mano sul cuore durante una partita del Milan

Il Milan ha già bloccato lo scenario con l’opzione di rinnovo

La Roma dovrà fare i conti con un ostacolo contrattuale tutt’altro che marginale. Nel contratto attualmente in vigore tra Pulisic e il Milan esiste un’opzione di rinnovo unilaterale a favore dei rossoneri. Questo strumento consente al Diavolo di estendere automaticamente l’accordo per una stagione ulteriore, portando la scadenza dal 2027 al 2028 senza bisogno del consenso del giocatore.

La prossima fase dipenderà da due variabili distinte. Primo: le intenzioni reali di Pulisic, che al momento si concentra sui Mondiali con gli Stati Uniti e non ha manifestato pubblicamente alcun desiderio di partenza. Secondo: la valutazione del Milan su come il giocatore può inserirsi nei piani futuri della società. Se i rossoneri decidessero di non rinnovare, la Roma potrebbe tornare alla carica con una proposta concreta. Se invece il Diavolo attivasse l’opzione, il giocatore resterebbe bloccato fino al 2028, rimanendo cedibile solo alle condizioni milaniste.