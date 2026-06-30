Colpo di scena Milan, assalto all’obiettivo dell’Inter! Derby clamoroso di mercato

Trevoh Chalobah diventa il nuovo obiettivo del Milan in difesa. Secondo Nicolò Schira, i rossoneri hanno mosso i primi passi concreti per il centrale del Chelsea, classe 1999.

Chalobah e il Milan: l’alternativa tattica ad António Silva

La dirigenza rossonera non intende aspettare il Benfica. Con il muro costruito da Lisbona sul cartellino di António Silva, il Milan ha individuato in Chalobah una soluzione parallela di profilo internazionale consolidato. Il difensore inglese ha già manifestato apertura al trasferimento in Serie A, affascinato dall’idea di seguire le orme di Fikayo Tomori e trovare spazio nel campionato italiano. Non è una semplice sonda esplorativa: il club di Via Aldo Rossi ha avviato valutazioni concrete sulla fattibilità dell’operazione, consapevole che le caratteristiche tattiche del giocatore si adattano perfettamente al sistema di Rúben Amorim.

Chalobah possiede doti fisiche significative. Destro di piede, dotato di grande impatto atletico e abilità nel gioco aereo, sa disimpegnarsi tanto in una difesa a quattro quanto come braccetto in una linea a tre. Quest’ultima versatilità lo rende prezioso per il modulo 3-4-2-1 del nuovo allenatore rossonero, che fonda il proprio calcio sull’aggressività e sulla capacità di impostazione dal basso dei difensori centrali.

Chelsea: il prezzo ostacolo, la concorrenza italiana pressante

Il Chelsea non cede facilmente. La valutazione del difensore cresciuto nella propria Academy oscilla tra 35 e 40 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo. È una cifra che il Milan dovrà affrontare direttamente, senza margini di trattativa significativi con i Blues, che hanno già iniziato a ricevere sondaggi ufficiali dall’Italia. La concorrenza interna non aiuta: il Como ha già presentato una proposta da 25 milioni di euro, respinta come insufficiente. L’Inter monitora la situazione da vicino, pronta a inserirsi se le dinamiche di mercato lo consentiranno.

Quanto potrebbe costare l’operazione al Milan? Tra i 30 e i 35 milioni di euro, una cifra considerevole che richiede una decisione rapida della dirigenza rossonera. Non c’è tempo per indugi prolungati: altri club tornano a bussare alla porta del Chelsea ogni settimana.

I prossimi passi: il Milan deve decidere entro giorni

Nelle prossime ore la dirigenza rossonera avrà il compito di trasformare l’interesse in proposta ufficiale. Rompere gli indugi significa presentare un’offerta concreta al Chelsea, provando così a sorpassare le dirette concorrenti italiane e assicurarsi un difensore che Amorim considera funzionale al progetto tattico. Il mercato del Milan in difesa entra nella fase decisiva: Chalobah potrebbe essere la risposta se António Silva dovesse rimanere al Benfica.