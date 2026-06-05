Curva Sud, durissimo messaggio lanciato alla società: pronta nuova contestazione

La Curva Sud Milano ha lanciato un attacco frontale alla società rossonera attraverso i social, denunciando l’assenza di dirigenza e allenatore a inizio giugno e promettendo una mobilitazione massiccia durante l’estate.

La società sotto accusa: vacanza dirigenziale e casting improvvisati

Il comunicato della tifoseria organizzata non lascia spazi a interpretazioni. La proprietà viene accusata di aver prioritizzato il business rispetto ai risultati sportivi, mentre il Milan rimane ancora senza guida tecnica e direttore sportivo. Secondo il messaggio della Curva Sud sul proprio profilo Instagram, questa situazione ha generato uno sconforto totale nella tifoseria, con nessun dirigente disposto ad accettare incarichi nella struttura rossonera.

L’attacco si concentra su quella che viene definita come una proprietà assente, interessata esclusivamente all’incremento del fatturato e alla crescita del brand. La critica principale riguarda il modello calcistico diffuso attraverso pochi giornali selezionati, percepito come lontano dai valori storici del club. La Curva Sud sottolinea come questa gestione abbia trasformato il Milan in una questione puramente commerciale, tradendo un amore che dura da oltre un secolo.

Contestazione strutturata: dal digitale alle piazze

La Curva Sud non si limita a critiche virtuali. L’annuncio di una mobilitazione massiccia senza precedenti durante l’estate rappresenta un’escalation concreta rispetto alle proteste passate. Il comunicato promette che quando sarà necessario rispondere “sul campo”, i social non basteranno più e la presenza fisica dovrà essere preponderante.

Il messaggio rivendica i precedenti storici di compattezza della tifoseria, citando le manifestazioni della stagione terminata come esempio di come il movimento rossonero sappia rispondere in modo forte e organizzato. L’estate viene descritta come lunga, con il peggio ancora da arrivare, e la Curva Sud chiede a tutti i tifosi di prepararsi per una stagione di contestazione determinata e civile.

Estate di fuoco annunciata: il Milan verso lo scontro

La Curva Sud promette una stagione estiva caratterizzata da proteste organizzate e diffuse in tutto il mondo, con l’obiettivo di smascherare quello che definisce come un modello gestionale privo di valori. Il comunicato sottolinea come la civiltà, la determinazione e la passione continueranno a caratterizzare la mobilitazione, escludendo però comportamenti violenti o illegittimi.

Il Milan si prepara quindi a un’estate di tensioni interne. Mentre la società lavora al casting per allenatore e direttore sportivo, la tifoseria organizzata ha già pianificato una risposta massiccia che interesserà le piazze, gli stadi e gli spazi pubblici.