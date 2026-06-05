Calciomercato del Milan

Milan, il nuovo rinforzo arriva dal Portogallo: contatti già avviati

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Milan, il nuovo rinforzo arriva dal Portogallo: contatti già avviati
Il Milan di Ibra si muove per Gonçalo Inacio
Contatti per Inacio al Milan

In attesa di delucidazioni definitive sul nuovo organigramma del Milan a partire dalla stagione 2026/27, si effettuano i primissimi movimenti di mercato per rinforzare la rosa in vista dell’annata che verrà. L’ultima idea è quella di un rinforzo difensivo, rappresentato dalla figura di Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona.

Inacio al Milan, primi contatti: prezzo sui 40 milioni

Come segnalato dal grande media portoghese RECORD, il Milan potrebbe decidere di fare sul serio per far vestire a Gonçalo Inacio la maglia rossonera. Infatti, sarebbero già avvenuti i primi contatti preliminari con lo Sporting Lisbona per sondare la possibilità di un trasferimento nel corso delle prossime settimane. Tuttavia, è chiaro che le tempistiche non sarebbero del tutto rapide, considerando che il difensore centrale di proprietà del club lusitano è totalmente coinvolto nell’impegno della WC2026 in Nord America con il suo Portogallo, squadra che potrebbe sorprendere sino in fondo.

I costi, ad ogni modo, sarebbero importanti: valutazione da 40 milioni di euro e contratto solido sino al 2030. Che sia il secondo trasferimento diretto dopo l’operazione Leao e il colpo Harder sfumato sul più bello?

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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