Milan, il nuovo rinforzo arriva dal Portogallo: contatti già avviati

In attesa di delucidazioni definitive sul nuovo organigramma del Milan a partire dalla stagione 2026/27, si effettuano i primissimi movimenti di mercato per rinforzare la rosa in vista dell’annata che verrà. L’ultima idea è quella di un rinforzo difensivo, rappresentato dalla figura di Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona.

Inacio al Milan, primi contatti: prezzo sui 40 milioni

Come segnalato dal grande media portoghese RECORD, il Milan potrebbe decidere di fare sul serio per far vestire a Gonçalo Inacio la maglia rossonera. Infatti, sarebbero già avvenuti i primi contatti preliminari con lo Sporting Lisbona per sondare la possibilità di un trasferimento nel corso delle prossime settimane. Tuttavia, è chiaro che le tempistiche non sarebbero del tutto rapide, considerando che il difensore centrale di proprietà del club lusitano è totalmente coinvolto nell’impegno della WC2026 in Nord America con il suo Portogallo, squadra che potrebbe sorprendere sino in fondo.

I costi, ad ogni modo, sarebbero importanti: valutazione da 40 milioni di euro e contratto solido sino al 2030. Che sia il secondo trasferimento diretto dopo l’operazione Leao e il colpo Harder sfumato sul più bello?