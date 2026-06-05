Milan, Leao all’Inter? Parla direttamente lui: il retroscena spiazza

Rafael Leao sta facendo discutere tutto l’ambiente rossonero: oltre alla crisi e all’indecisione societaria in corso, l’asso portoghese ha pubblicamente chiesto la cessione, definendosi pronto ad altre avventure in campionati adatti alle sue caratteristiche come la Premier League o LaLiga. Eppure, c’è uno scenario – risalente al passato – che avrebbe potuto dargli altra linfa in Serie A presso i cugini rivali dell’Inter.

Leao-Inter, scenario reale: perché (per chi) non è avvenuto

In questi giorni Rafa Leao sta facendo parlare molto di sé con dichiarazioni fortissime che lo vedono lontano dal mondo Milan nella prossima stagione. Perlopiù, se il portoghese parla di sé insieme a un tema piuttosto spinoso come i cugini dell’Inter, allora la polemica fa ancora più scalpore. Ebbene, è quanto successo nel corso della sua ultima intervista a Sport TV, in cui ha rivelato del suo possibile passaggio in nerazzurro in passato, prima di sposare la causa rossonera.

Ecco le sue parole:

“C’era stato un interessamento dell’Inter. Luis Campos mi disse che stavano pensando di vendermi. Io dissi che volevo restare un altro anno. Poi qualche giorno dopo mi disse che il Milan si sarebbe fatto avanti con una proposta da 25 milioni. E mi disse che qualcuno voleva parlarmi. Qualche ora dopo mi passano il telefono e… Maldini, Maldini che parlava con me. Non potevo dire di no. Ho ricevuto una buona energia da parte sua”.

Insomma, se per l’Inter il rifiuto di Leao è stato pressocché categorico, nel caso del Milan (di Maldini) lo scenario è stato ben diverso. E poi, sappiamo tutti come è andata: Rafa si è consacrato come un top nel suo ruolo e ha fatto esultare i tifosi del Diavolo sino al termine della sua avventura, ormai vicino.