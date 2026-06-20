Dal Milan all’Atalanta? Le parole spiazzano: occhio all’ipotesi di mercato

Ardon Jashari attira l’interesse dell’Atalanta nonostante la stagione difficile al Milan. Secondo Niccolò Ceccarini, il club bergamasco segue con attenzione lo svizzero arrivato da Bruges.

Jashari al Milan: l’infortunio che ha cambiato tutto

L’attaccante rossonero ha vissuto una stagione complicata a Milanello. Arrivato dal Bruges per quasi 40 milioni di euro, la frattura del perone a inizio campionato lo ha messo fuori gioco quando il progetto tattico aveva bisogno della sua continuità.

Il potenziale tecnico rimane indiscusso, ma il rendimento complessivo non ha mantenuto le promesse dell’estate precedente. La stagione deludente ha inevitabilmente spinto altri club a valutare l’opportunità di prenderlo in considerazione durante il prossimo mercato.

Ceccarini sottolinea nel suo editoriale per TMW una realtà oggettiva:

“C’è anche un altro profilo che piace molto all’Atalanta. È quello di Jashari, che l’anno scorso è arrivato al Milan dal Bruges per quasi 40 milioni di euro. L’infortunio ad inizio stagione ne ha sicuramente limitato il rendimento ma sulla qualità non si discute”.

Atalanta interessata: il timing del mercato

L’Atalanta ha da tempo la capacità di trasformare giocatori di talento in pedine decisive del suo sistema di gioco. Jashari rappresenterebbe una scommessa calcolata: qualità tecnica riconosciuta, ma con il rischio di una stagione ancora di assestamento dopo il lungo stop.

L’interesse bergamasco non è casuale. Dipende dalla situazione complessiva del Milan e dalla disponibilità del club rossonero a valutare proposte per il suo organico.

Quando entra nel vivo il discorso? Ceccarini è esplicito: solo quando il Milan avrà definito la sua struttura dirigenziale. Senza una chiara linea decisionale in società, difficile che altre squadre presentino offerte concrete. La dirigenza rossonera deve prima stabilire i propri piani prima che il mercato possa muoversi attorno a Jashari e agli altri elementi in discussione.