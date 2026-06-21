Dirigenza Milan, nuovo ribaltone: Cardinale ha deciso!

Cardinale e la situazione Milan: il presidente rossonero al centro delle ultime novità di mercato

Il Milan ha deciso la nuova struttura dirigenziale. Cardinale sarà coinvolto in prima persona con un team strategico in cui opereranno le figure di Bobby Gardiner e Hendrik Almstadt.

Milan, Cardinale ha deciso: nessun nuovo ds

Cardinale non interverrà con la ricerca di un nuovo ds: verrà coinvolto operativamente in prima persona, insieme ad un team costruito con la promozione di alcune figure interne.

Il nuovo team che opererà sul mercato sarà composto così da Bobby Gardiner, Hendrik Almstadt con il team RedBird. Non ci sarà, invece, Jovan Kirovski, che resterà alla guida delle operazioni riguardanti la seconda squadra. Il potere di firma verrà garantito da Massimo Calvelli.

Anche Amorim coinvolto nella nuova struttura

Avrà un peso sulle scelte anche il nuovo allenatore Ruben Amorim, il quale avrà un ruolo vicino a quello di un vero e proprio manager.

Questa struttura permetterà al Milan di muoversi con tempestività sulla ricerca di Hjulmand e degli altri obiettivi di Amorim, grazie all’immediata operatività garantita da Gardiner e Almstadt e Calvelli.