Mercato Milan, il grande colpo è possibile: la mossa è un assist per Amorim

Hjulmand al Milan, salgono le quotazioni di questo trasferimento. Secondo Record, il centrocampista danese ha già salutato informalmente lo Sporting.

Hjulmand ha detto addio: che occasione

La stagione al Benfica è finita. Come rivela Record, Hjulmand ha già comunicato ai lusitani la sua intenzione di partire questa estate. Lo Sporting aveva concordato con il giocatore un anno fa di trattenerlo per un’altra stagione, consapevole che l’addio era rimandato, non cancellato. Adesso quella promessa scade.

Il Milan osserva e calcola. Il prezzo di Hjulmand cambia radicalmente a seconda del compratore. I club inglesi della Premier League dovranno sborsare circa 50 milioni di euro. Una cifra che mette fuori gioco la maggior parte degli interessati europei. Ma per i club italiani, il conto è diverso: sconto di 10-15 milioni, che riduce la richiesta dello Sporting a 35-40 milioni.

Hjulmand esulta in campo con la maglia dello Sporting

Milan, cosa serve per affondare il colpo

Tuttavia, il Milan non si è ancora mosso ufficialmente. Il motivo è semplice: spazio e risorse. Il reparto del centrocampo è ancora affollato e senza cessioni il bilancio non consente investimenti di questa portata. Ma il mercato in uscita potrebbe sbloccare tutto. Se il Milan dovesse liberarsi di uno o due elementi a centrocampo, Hjulmand diventerebbe un obiettivo concreto.

Quale scenario consentirebbe al Milan di affondare il colpo? Una partenza importante nel reparto mediano. Se il club riuscisse a piazzare almeno un centrocampista, i 35-40 milioni necessari diventerebbero accessibili. In quel caso, Hjulmand rappresenterebbe un’alternativa di qualità, capace di competere a livello europeo e con esperienza già maturata in un campionato competitivo. La prossima mossa spetta al Milan. Le prossime settimane di mercato determineranno se il club rossonero avrà la capacità economica e lo spazio tattico per affondare su Hjulmand.