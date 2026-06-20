Milan, dopo Amorim si pensa anche al mercato: Moretto svela entrate e uscite!

Il mercato del Milan entra in una fase di valutazioni tra entrate e uscite. Nel suo intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione del centrocampo rossonero, chiarendo posizioni, strategie e obiettivi tecnici. Tra i nomi citati emergono Hjulmand, Musah, Jashari, Bennacer e Ricci, in un quadro che ruota attorno alle idee del tecnico Rúben Amorim e alla costruzione della rosa per la prossima stagione di Serie A.

Hjulmand, differenza tra Italia e Premier

Secondo Matteo Moretto, la situazione di Morten Hjulmand è chiara sul piano economico. In Inghilterra il prezzo può arrivare fino a 50 milioni di euro, mentre in Italia la valutazione sarebbe inferiore.

Tuttavia, nonostante le voci di mercato, il centrocampista non risulta un obiettivo concreto del Milan. Il club rossonero, al momento, non sta lavorando su questa pista.

Loftus-Cheek finisce sul mercato

Moretto ha sottolineato come il centrocampo del Milan sia già numericamente completo. L’attenzione della dirigenza si sposta quindi sulle uscite, con Ruben Loftus-Cheek tra i nomi potenzialmente sul mercato.

La gestione delle partenze sarà decisiva per eventuali nuovi innesti, in un equilibrio che resta ancora in fase di definizione.

Musah, Jashari e le idee di Amorim

Per Yunus Musah lo scenario è diverso. Il calciatore rientrerà al Milan, dopo il prestito annuale e deludente con l’Atalanta, e sarà valutato direttamente da Amorim, che vuole testarlo per caratteristiche fisiche e tecniche.

Discorso ancora più centrale per Ardon Jashari, considerato un punto fermo del progetto tecnico. Secondo l’esperto di mercato, il centrocampista è più vicino alla permanenza che all’addio, anche per via dell’investimento importante già sostenuto dal club. Il Milan intende ripartire da lui.

Jashari in azione durante Milan-Napoli

Bennacer in uscita e il caso Ricci

Capitolo diverso per Ismaël Bennacer, che risulta in uscita. I rapporti tra lui e la società sono ormai finiti- Situazione da monitorare anche per Samuele Ricci, che sarà osservato speciale nel ritiro estivo e nelle prossime amichevoli pre campionato. Il tecnico portoghese vuole valutarlo da vicino prima di prendere decisioni definitive sul suo futuro.

Prima di questo, però, il Milan ha bisogno di chiarire il quadro societario. La dirigenza, ancora incompleta, frena ogni possibile colpo di mercato. In uscita si hanno delle idee, ma in entrata è tutto fermo.