Milan, Amorim fa la ‘lista della spesa’: il piano

Amorim ha comunicato alla proprietà le sue valutazioni tecniche per il mercato estivo del Milan. Il nuovo tecnico portoghese ha già identificato chi rimane e chi parte nella prossima stagione, cime riporta Calciomercato.com

Attacco Milan: Pulisic confermato, Leão verso l’addio

Christian Pulisic rimane intoccabile nel progetto offensivo di Amorim. Il tecnico portoghese e Cardinale hanno deciso di confermare l’americano come elemento cardine dell’attacco rossonero. La situazione cambia radicalmente per Rafael Leão: le probabilità di una sua partenza superano attualmente quelle di una permanenza al Milan. L’esterno portoghese potrebbe essere sacrificato per generare risorse finanziarie sul mercato.

Santiago Gimenez lascerà Milano in estate dopo una stagione deludente. Amorim ha invece espresso forte gradimento per Christopher Nkunku, attaccante che potrebbe rappresentare una soluzione offensiva di qualità. Niclas Füllkrug non verrà riscattato dal West Ham e farà ritorno in Inghilterra. L’attacco rossonero subirà una profonda ristrutturazione con almeno due movimenti in uscita.

Difesa a tre: Amorim vuole due nuovi centrali

Il tecnico portoghese ripartirà dalla difesa a tre, portando al Milan la sua filosofia tattica basata su uscite rapide e costruzione dal basso. Matteo Gabbia e Koni De Winter dovrebbero far parte del progetto, pur partendo inizialmente come alternative. Strahinja Pavlovic vorrebbe restare al Milan, ma eventuali offerte dalla Premier League potrebbero alterare i piani: il serbo rimane in bilico. Fikayo Tomori potrebbe lasciare Milano dopo cinque stagioni in rossonero. David Odogu partirà in prestito per acquisire esperienza.

Amorim ha richiesto l’acquisto di due centrali: Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona e il giovane tedesco Fabio Chiarodia. Questi due innesti permetterebbero al Milan di costruire una difesa moderna e adatta al sistema tattico del tecnico portoghese, con giocatori capaci di giocare in costruzione dal basso.

Centrocampo: via Loftus-Cheek e Fofana, arriva Hjulmand?

La mediana rossonera subirà una profonda ristrutturazione. Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona è il profilo in cima alla lista dei desideri di Amorim, ma la richiesta di 70 milioni di euro del club portoghese è completamente fuori dai parametri economici del Milan. Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana sono di fatto sul mercato e partiranno in estate.

Qual è il destino degli altri centrocampisti? Ardon Jashari e Samuele Ricci avranno la possibilità di giocarsi le proprie chance in ritiro, mentre Pervis Estupinan non rientra nei piani tecnici di Amorim. Davide Bartesaghi e Alexis Saelemaekers dovrebbero essere confermati. Adrien Rabiot fiuta la possibilità di seguire Massimiliano Allegri a Napoli e potrebbe partire. Il centrocampo avrà una faccia completamente diversa rispetto alla scorsa stagione, con il tecnico portoghese che intende costruire una mediana più funzionale al suo sistema.

Il vuoto dirigenziale e le decisioni di Amorim

A metà giugno il Milan non ha ancora nominato un direttore sportivo e un direttore tecnico, creando un vuoto di potere non visto dall’estate del 2018 sotto Yonghong Li. Nonostante questa assenza di figure dirigenziali, Amorim ha già trasmesso alla proprietà una visione tattica precisa per la ricostruzione della rosa. Il tecnico portoghese non ha aspettato le nomine ufficiali per comunicare le sue valutazioni tecniche, dimostrando di avere le idee molto chiare sulla direzione da intraprendere.

Il piano di Amorim per il Milan estivo prevede una rivoluzione sia in attacco che a centrocampo, con la conferma di pochi insostituibili come Pulisic e la ricerca di profili funzionali al suo sistema tattico. I prossimi mesi determineranno se il tecnico portoghese riuscirà a implementare completamente la sua visione o se i vincoli economici limiteranno le ambizioni rossonere nel mercato estivo.