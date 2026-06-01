Futuro Leao, la notizia cambia lo scenario per il Milan: nuovi contatti!

Rafael Leao prepara l’addio al Milan. Manchester United e Arsenal hanno avviato i contatti per l’attaccante portoghese, come rivela Nicolò Schira.

Manchester United e Arsenal: la sfida per Leao

Due club di Premier League hanno mosso i primi passi verso Rafael Leao. Secondo quanto riportato dal giornalista di mercato, Manchester United e Arsenal hanno chiesto informazioni sul portoghese, intenzionato a lasciare il Milan nella prossima estate. Al momento nessuna offerta ufficiale è arrivata a Milanello, ma lo scenario è chiaro: Leao vuole la Premier League e due big inglesi lo sanno.

L’attaccante ha già comunicato la sua volontà di partenza attraverso le dichiarazioni pubbliche. La destinazione è ben precisa: un grande campionato europeo, possibilmente quello inglese. Il Mondiale con il Portogallo rappresenta il palcoscenico ideale per attirare ulteriormente l’attenzione dei top club.

Rafael Leao in azione con la maglia rossonera

Il prezzo del Milan: 60 milioni, ma occhio al Mondiale

La dirigenza rossonera ha fissato il valore di Leao a circa 60 milioni di euro. Se il numero 10 rossonero si mette in mostra nei Mondiali, scatterà inevitabilmente un’asta tra i club interessati. Arsenal e Manchester United potrebbero non restare soli: altre squadre europee seguono con attenzione la situazione. Il Milan deve contare su questa dinamica per ottenere la valutazione desiderata.

L’Arsenal rappresenta una scelta curiosa dal punto di vista tattico. La squadra londinese dispone già di esterni offensivi di qualità come Saka e Trossard, rendendo l’interesse meno immediato. Diverso il caso del Manchester United, che ha maggiore necessità di rinforzi in attacco e dispone di risorse finanziarie considerevoli per un colpo di questo calibro. La finestra estiva porterà chiarimenti definitivi: Leao ha già manifestato la sua determinazione a lasciare il Milan per una nuova sfida in Premier League.