Futuro Modric, nuovo ribaltone per il Milan: l’ipotesi di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano riapre il dossier Luka Modric e il Milan. Il centrocampista croato non ha ancora deciso il suo futuro, ma l’esperto di calciomercato non esclude un suo coinvolgimento nei rossoneri.

Modric e il Milan: la decisione rinviata dopo il Mondiale

Secondo Fabrizio Romano, il calciatore non prenderà alcuna decisione nei prossimi giorni. “Sicuramente Modric non deciderà oggi o domani, perché vuole pensare solo ed esclusivamente al Mondiale”, ha dichiarato l’esperto. Il centrocampista croato rimanda ogni valutazione al termine della competizione mondiale, quando avrà le idee più chiare sul suo futuro professionale.

La situazione si era complicata drasticamente dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions League. “Modric era convinto al 100% di restare al Milan per giocare la Champions League, poi il finale clamoroso che ha portato il Milan fuori dalla Champions ha ribaltato tutto l’intero Milan”, spiega Romano. L’esclusione dalla coppa europea ha modificato gli equilibri che il giocatore aveva già stabilito mentalmente. Un cambio di scenario che non era stato previsto e che ora costringe il croato a riconsiderare le opzioni disponibili.

La posizione di Romano: rossoneri non ancora fuori dalla corsa

Romano non chiude nessuna porta. “Non possiamo escludere un suo ruolo nel Milan nel corso della prossima stagione”, afferma l’esperto. Questa apertura sorprende, soprattutto considerando che solo poche settimane fa la permanenza di Modric al Milan sembrava praticamente impossibile. La mancata qualificazione alla Champions ha però rimescolato le carte, creando spazi per scenari alternativi.

Ora, con la Champions fuori dai piani del Milan, il calcolo cambia completamente. Modric dovrà scegliere tra il ritiro o una continuazione della carriera in un contesto diverso da quello inizialmente immaginato. Il Milan dovrà presentare un progetto che si riveli convincente anche senza l’appeal europeo. D’altra parte, il centrocampista potrebbe valutare altre destinazioni o optare per il ritiro dal calcio. La prossima mossa dipenderà interamente da cosa accadrà nel Mondiale e da come il Milan e il calciatore vorranno riposizionarsi dopo l’esclusione dalla Champions, ridefinendo gli obiettivi per la stagione successiva.