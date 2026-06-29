Milan scatenato sul mercato: oggi l’incontro che avvicina il prossimo colpo

Antonio Silva lascia il Benfica. Jorge Mendes incontrerà oggi la dirigenza portoghese per comunicare la volontà del difensore di trasferirsi al Milan, che accelera sul mercato dopo Gonçalo Ramos.

Antonio Silva al Milan: l’incontro decisivo di Mendes con il Benfica

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore Jorge Mendes incontrerà il Benfica per comunicare ufficialmente la scelta del suo assistito. Il classe 2003 ha deciso di cambiare aria dopo una stagione deludente e la mancata convocazione al Mondiale. Rifiuta ogni proposta di rinnovo contrattuale e guarda altrove. Il Milan è pronto a sfruttare questo scenario, esattamente come ha fatto con Gonçalo Ramos.

Ruben Amorim ha chiesto al club due rinforzi prioritari: un attaccante e un difensore centrale. Il primo obiettivo è stato raggiunto con l’acquisto record di Ramos. Ora la ricerca si concentra sulla spina dorsale difensiva, e Silva rappresenta la soluzione individuata. Il raduno è fissato per lunedì 13 luglio: il Milan vuole presentare una squadra competitiva da subito.

Antonio Silva del Benfica durante una partita di calcio

Benfica debole nelle trattative: il Milan sfrutta il contratto in scadenza

La posizione contrattuale di Silva gioca completamente a favore dei rossoneri. Il difensore ha il contratto in scadenza a giugno 2027, ma la sua volontà di partire mette il Benfica in una posizione difficile. Fino a poco tempo fa le Aquile chiedevano cifre altissime, che avevano scoraggiato la Juventus. Oggi la situazione è capovolta: pur di non perderlo a zero, il Benfica è disposto ad accettare molto meno della metà delle richieste precedenti.

L’operazione dovrebbe concludersi attorno ai 20 milioni di euro per il cartellino. Silva chiede uno stipendio di 3 milioni a stagione, il doppio di quanto guadagna attualmente in Portogallo. È una cifra ragionevole per il Milan, soprattutto considerando che il Benfica ha perso ogni leva negoziale. Il club rossonero sfrutta intelligentemente questa debolezza.

Perché Silva è la scelta giusta per Amorim?

Quale profilo cerca il Milan in difesa? Un centrale giovane, con margini di crescita, costruito per un progetto tattico moderno. Silva ha 21 anni, esperienza internazionale con il Benfica e capacità atletiche elevate. Non è una scommessa, ma un giocatore già formato che può integrarsi rapidamente nel sistema di Amorim.

La strategia del Milan è lineare: accelerare i tempi per arrivare al primo giorno di ritiro con una rosa già competitiva. Gonçalo Ramos è stato il primo tassello. Antonio Silva sarebbe il secondo. L’intermediazione di Jorge Mendes facilita entrambe le operazioni, creando un asse diretto tra il Milan e i club portoghesi.

Se Mendes conclude l’incontro odierno con il Benfica, i tempi di chiusura dell’operazione Silva al Milan potrebbero comprimersi notevolmente. La documentazione e i dettagli burocratici resterebbero da definire, ma la volontà di tutte le parti è allineata. Antonio Silva avrà il suo trasferimento, il Benfica eviterà di perderlo a zero e il Milan avrà il difensore centrale che Amorim ha richiesto.