Milan, asse caldissimo con Jorge Mendes: i possibili colpi di questa alleanza

Antonio Silva e Goncalo Ramos potrebbero non essere gli unici affare legati a Jorge Mendes. Secondo Tuttosport, l’agente potrebbe favorire gli arrivi anche di altri calciatori: da Trincao a Casadò, passando per il possibile colpo di scena Zaniolo.

L’asse caldissimo fra Mendes e il Milan

Jorge Mendes ha proposto anche Marc Casadó, 22enne spagnolo della cantera del Barcellona, valutato 20 milioni. Attenzione anche a Francisco Trincão, esterno destro mancino che ha avuto il suo miglior momento con Amorim al Braga e poi allo Sporting. Lo Sporting chiede 35-40 milioni, cifra alta ma non impossibile visti gli ultimi movimenti del Milan. Zaniolo, in rotta con l’Udinese, è stato proposto dai suoi agenti ed è un’alternativa credibile.

I costosi sogni di mercato di Amorim

Amorim sogna acquisti come Hjulmand dello Sporting, ma la valutazione è proibitiva: 50 milioni. Ibrahimovic invece ha promosso Alajbegovic del Salisburgo come alternativa più economica. Per finanziare tutti questi movimenti serviranno cessioni significative. I nomi sul mercato sono diversi. Tomori, Fofana, Loftus-Cheek e Gimenez sono valutati per eventuali partenze. Leao rimane un’incognita. Estupinan, arrivato al Milan dodici mesi fa sempre grazie a Mendes, potrebbe lasciare.

Il Milan sta costruendo una squadra su misura per Amorim e Mendes è diventato il broker principale di questa rivoluzione. Antonio Silva è il primo tassello di un puzzle più complesso. Le prossime settimane diranno se il progetto tattico rossonero avrà i finanziamenti necessari per completarsi o se le cessioni limiteranno gli acquisti nel calciomercato del Milan.