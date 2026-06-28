Calciomercato del Milan

Milan, asse caldissimo con Jorge Mendes: i possibili colpi di questa alleanza

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Milan, asse caldissimo con Jorge Mendes: i possibili colpi di questa alleanza
Jorge Mendes, agente di calciomercato, in primo piano con lo sfondo del logo del Milan
Jorge Mendes in abito nero con cravatta davanti al logo del Milan

Antonio Silva e Goncalo Ramos potrebbero non essere gli unici affare legati a Jorge Mendes. Secondo Tuttosport, l’agente potrebbe favorire gli arrivi anche di altri calciatori: da Trincao a Casadò, passando per il possibile colpo di scena Zaniolo.

L’asse caldissimo fra Mendes e il Milan

Jorge Mendes ha proposto anche Marc Casadó, 22enne spagnolo della cantera del Barcellona, valutato 20 milioni. Attenzione anche a Francisco Trincão, esterno destro mancino che ha avuto il suo miglior momento con Amorim al Braga e poi allo Sporting. Lo Sporting chiede 35-40 milioni, cifra alta ma non impossibile visti gli ultimi movimenti del Milan. Zaniolo, in rotta con l’Udinese, è stato proposto dai suoi agenti ed è un’alternativa credibile.

I costosi sogni di mercato di Amorim

Amorim sogna acquisti come Hjulmand dello Sporting, ma la valutazione è proibitiva: 50 milioni. Ibrahimovic invece ha promosso Alajbegovic del Salisburgo come alternativa più economica. Per finanziare tutti questi movimenti serviranno cessioni significative. I nomi sul mercato sono diversi. Tomori, Fofana, Loftus-Cheek e Gimenez sono valutati per eventuali partenze. Leao rimane un’incognita. Estupinan, arrivato al Milan dodici mesi fa sempre grazie a Mendes, potrebbe lasciare.

Il Milan sta costruendo una squadra su misura per Amorim e Mendes è diventato il broker principale di questa rivoluzione. Antonio Silva è il primo tassello di un puzzle più complesso. Le prossime settimane diranno se il progetto tattico rossonero avrà i finanziamenti necessari per completarsi o se le cessioni limiteranno gli acquisti nel calciomercato del Milan.

Redazione SpaziMilan
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