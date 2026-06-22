Gimenez in MLS, pista concreta o buco nell’acqua? Romano chiarisce tutto

Santiago Gimenez rimane al Milan. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, l’Orlando City non ha ancora presentato alcuna offerta ufficiale per l’attaccante rossonero.

Gimenez e l’Orlando City: le voci senza fondamento

Nelle ultime ore il nome di Santiago Gimenez è stato accostato ripetutamente al club della MLS, alimentato dall’ambizione del direttore sportivo Ricardo Moreira, figura nota per aver lavorato personalmente all’operazione Griezmann con l’Atletico Madrid. Il dirigente americano ha viaggiato più volte in Spagna per chiudere quella trattativa, costruendosi una reputazione di operatore capace di portare giocatori di caratura internazionale in Major League Soccer.

La realtà dei fatti, però, è completamente diversa dalle speculazioni di mercato. Non è arrivata nessuna offerta concreta all’indirizzo del Milan per il centravanti rossonero, neppure la cifra di 30 milioni di euro che circolava negli ultimi giorni. Romano è categorico nel smentire qualsiasi movimento ufficiale da parte dell’Orlando City, che al momento non ha mosso passi formali verso la società di Via Porting.

Il Milan apre alla cessione: le condizioni di Gimenez

Nonostante l’assenza di offerte, il Milan non ha chiuso completamente la porta a una possibile partenza dell’attaccante. Il club rossonero, alle prese con una riorganizzazione strutturale e con esigenze di bilancio, valuterebbe una cessione se arrivasse una proposta economica adeguata. Gimenez potrebbe quindi diventare un giocatore in uscita, ma solamente a determinate condizioni di prezzo.

La situazione rimane in sospeso. Moreira continua a rappresentare un ds ambizioso e determinato, il tipo di dirigente che non molla facilmente gli obiettivi. Tuttavia, per trasformare l’interesse in una trattativa concreta, l’Orlando City dovrà passare dalle parole ai fatti, presentando un’offerta che il Milan consideri seria. Ad oggi, quell’offerta non esiste ancora.

Lo scenario futuro dipenderà esclusivamente dalle mosse dell’Orlando City nei prossimi giorni. Se la squadra americana deciderà di fare sul serio per Santiago Gimenez, avrà bisogno di mettere sul tavolo una cifra importante per convincere il Milan a trattare. Altrimenti, l’attaccante rossonero continuerà a vestire la maglia del Diavolo nella prossima stagione.