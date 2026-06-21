Svolta Milan, la cessione sblocca il mercato: parte l’assalto per il pupillo di Amorim

Santiago Gimenez potrebbe lasciare il Milan nella prossima stagione. Seondo Il Corriere dello Sport, l’Orlando City sta preparando un’offerta importante per l’attaccante messicano, che permetterebbe ai rossoneri di acquistare il portoghese Ramos.

Gimenez e l’Orlando City: l’offerta dalla MLS

Il Bebote ha esaurito il suo credito dopo una stagione complicata. Il campo ha emesso la sua sentenza e oggi Gimenez si ritrova nel mirino del club americano, pronto a riempire di milioni l’attaccante messicano. Una operazione da 30 milioni che il Milan valuterebbe concretamente, nonostante le dimostrazioni di affetto che l’ambiente ha sempre riservato al giocatore nei momenti difficili.

L’Orlando City non rappresenta una semplice opportunità di mercato, bensì un’occasione concreta per generare liquidità immediata. La MLS ha dimostrato negli ultimi anni di muoversi con cifre significative per attaccanti di livello, e il profilo di Gimenez rientra nelle priorità del club statunitense. Un incasso del genere permetterebbe al Milan di operare con maggiore libertà nel mercato offensivo.

Gonçalo Ramos: il nome richiesto da Amorim

Come rivela il Corriere dello Sport, la cessione di Gimenez potrebbe diventare la chiave per finanziare l’assalto al portoghese del PSG. Ruben Amorim ha indicato Gonçalo Ramos come priorità assoluta per rinforzare il reparto offensivo rossonero. Un incasso di 30 milioni dalla MLS consentirebbe al Milan di fare all-in per lui, creando un intreccio di mercato dove la partenza del messicano condiziona direttamente l’arrivo del lusitano. Il PSG difficilmente abbasserà le proprie richieste, ma una cifra attorno ai 30-35 milioni potrebbe avviare una trattativa concreta.

Il Milan ha necessità di fare spazio nel reparto offensivo. Gimenez esce, Ramos entra: uno scambio che consentirebbe ad Amorim di disporre di un attaccante funzionale al suo sistema di gioco. La timeline è serrata, ma i tempi del calciomercato estivo offrono ancora margini di manovra significativi. Nelle prossime settimane il Milan dovrà accelerare su questo fronte. L’eventuale conferma dell’offerta dell’Orlando City trasformerebbe immediatamente lo scenario: Gimenez verso gli Stati Uniti, con risorse liberate per Gonçalo Ramos.