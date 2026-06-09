Glasner, arriva la decisione definitiva: l’ha comunicato al Milan

Oliver Glasner ha detto no al Feyenoord e mantiene la priorità assoluta sul Milan. Come rivela la Gazzetta dello Sport, l’allenatore austriaco scarta tutte le offerte ricevute per concentrarsi esclusivamente sui rossoneri.

Glasner rifiuta l’Eredivisie: il Milan è l’unica opzione

La scelta di Glasner è netta e definitiva. Il Feyenoord aveva messo nel mirino l’allenatore dopo l’addio di Van Persie, ma la proposta olandese non ha trovato terreno fertile. Glasner aspetta il Milan, consapevole che rappresenta un progetto di tutt’altra dimensione rispetto alla panchina dell’Eredivisie. Non è una semplice preferenza: è una determinazione che blocca qualsiasi altra trattativa finché Cardinale non definisce la sua risposta.

La situazione tattica del Milan richiede un allenatore con esperienza internazionale e visione strategica. Glasner possiede entrambe le qualità, avendo già dimostrato il suo valore in campionati competitivi. La sua disponibilità a escludere altre opzioni suggerisce che ha valutato attentamente il progetto rossonero e le sue possibilità di successo.

Cardinale blocca tutto su Rangnick: il vero ostacolo

Gerry Cardinale però non muove ancora il dossier Glasner. Prima vuole risolvere la questione dell’area tecnica. Ralf Rangnick rimane il candidato favorito per il ruolo di responsabile della struttura milanista e ha già intavolato diversi contatti con il club di via Aldo Rossi. Le sue richieste sono precise: pieni poteri e massima autonomia nelle decisioni di mercato e tecniche. Finché questi nodi non si sciolgono, Glasner resta in standby.

Questo ordine di priorità rivela la strategia di Cardinale: costruire prima la struttura dirigenziale, poi affidare la panchina. Una scelta logica ma che rallenta i tempi. Nel frattempo, Glasner continua ad attendere, consapevole che il Milan rappresenta un’opportunità che non si ripete frequentemente. Il prossimo passo spetta al presidente americano, che deve sciogliere i dubbi su Rangnick e le sue richieste di autonomia.

Se Cardinale confermasse Rangnick negli assetti dirigenziali, Glasner diventerebbe ufficialmente l’allenatore del Milan entro breve termine. La convergenza di volontà tra il tecnico austriaco e il progetto rossonero è già consolidata; resta solo da formalizzarla attraverso le scelte organizzative della società. Il Milan attende decisioni concrete su calciomercato e governance, mentre Glasner mantiene ferma la sua posizione: solo il Milan, niente alternative.