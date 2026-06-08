Milan, la reazione di Rangnick all’interesse rossonero e il suo piano per il club

Ralf Rangnick valuta seriamente il Milan dopo tre incontri ufficiali con la società rossonera. Secondo Matteo Moretto, il tedesco rimane affascinato dal progetto.

Rangnick al Milan: tre riunioni in pochi giorni

Nuovi contatti tra le parti sono avvenuti anche nel weekend. Il Milan accelera per ottenere una risposta definitiva dal tecnico entro questa settimana. Moretto rivela come “Ci sono stati nuovi contatti anche nel weekend tra il Milan e Ralf Rangnick“ e sottolinea che “Con il tedesco ci sono stati più di due incontri, mi dicono siano stati tre. È la figura che il Milan ha incontrato di più“. La società rossonera non sta aspettando passivamente: Gerry Cardinale sta cercando una figura capace di ricostruire l’intera struttura da zero, elemento che Rangnick conosce bene dalla sua esperienza internazionale.

Il tedesco però non accetta qualunque offerta. Pone condizioni molto precise e non negoziabili: vuole i suoi uomini di fiducia sia come direttore sportivo che come allenatore, e richiede una mentalità organizzativa che crei basi solide per un progetto duraturo. Il Milan attualmente non possiede queste fondamenta, dunque tutto dipende da ciò che la proprietà è disposta a costruire su carta e a implementare concretamente.

Le condizioni non trattabili di Rangnick

Rangnick vuole garanzie strutturali, non solo promesse. Secondo quanto riferito da Moretto, “lui andrebbe al Milan solo a determinate condizioni, con suoi uomini di fiducia come direttore sportivo e come allenatore e con una certa mentalità che potrebbe creare delle basi solide per un progetto a lungo termine“. Se queste esigenze vengono soddisfatte integralmente, il progetto rossonero potrebbe acquisire credibilità anche agli occhi di un tecnico abituato a gestire realtà di altissimo livello.

Intanto Ramon Planes, altra opzione considerata dal Milan, non parla con il club rossonero dall’inizio della scorsa settimana. Questo silenzio contrasta nettamente con i contatti frequenti e recenti con Rangnick, segnale che la priorità della dirigenza è chiarissima. La decisione deve arrivare entro sette giorni: il Milan non può permettersi di prolungare l’incertezza sulla guida tecnica oltre questa scadenza.

Moretto conclude affermando che “Se Rangnick verrà accontentato in tutte le sue richieste, mi dicono che sia davvero affascinato dalla possibilità di lavorare nel Milan e ricostruire da zero un club come quello rossonero”. Il fascino del progetto esiste, ma solo se accompagnato da risorse umane e decisionali concrete. Nei prossimi giorni il Milan dovrà dimostrare se è pronto a offrire al tedesco la struttura che pretende, oppure se il divario tra aspirazioni del club e ambizioni di Rangnick rimane incolmabile.