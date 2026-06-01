Glasner ha già studiato il Milan: il retroscena sull’incontro per la panchina

Martedì il Milan incontra Oliver Glasner per discutere il progetto tecnico della panchina rossonera. L’allenatore austriaco, fresco della vittoria della Conference League con il Crystal Palace, arriva preparato con un’analisi completa della rosa.

Glasner studia il Milan: la relazione prima del colloquio

Secondo la Gazzetta dello Sport, Glasner ha già iniziato una revisione approfondita della squadra rossonera. Non si tratta di una semplice chiacchierata: il tecnico austriaco ha preparato una vera relazione sulla rosa milanista, identificando le zone di campo dove intervenire con urgenza sul mercato. L’incontro di martedì affronterà temi concreti: piani tecnici, programmi di sviluppo, mercato in entrata, cessioni necessarie e la questione dello stipendio.

Glasner sa che lo aspetta una revisione profonda della rosa. Ha già analizzato il destino di chi tornerà dai prestiti e le priorità di mercato. Si tratta di una preparazione seria, quella di un allenatore che vuole arrivare al tavolo con il Milan già consapevole delle sfide che lo attendono.

Il 3-4-2-1 di Glasner: pressing alto e transizioni veloci

L’approccio tattico di Glasner rappresenta una rottura rispetto al passato recente del Milan. Il tecnico austriaco costruisce squadre che pressano aggressivamente già dai tre attaccanti, cercando di soffocare gli avversari togliendo le linee di passaggio facili. Se il pressing non funziona, la difesa si compatta in una struttura a cinque con gli esterni di centrocampo che scendono a coprire gli spazi.

Il possesso palla non è un’ossessione per Glasner. Preferisce i passaggi verticali, la ricerca immediata della profondità, i contropiedi veloci. Le sue squadre si appoggiano su giocatori offensivi tecnici capaci nel dribbling e negli uno contro uno, come Eze e Olise al Crystal Palace. Questo sistema richiede profili specifici: velocità, qualità nei piedi, capacità di leggere gli spazi in transizione.

Leao via: chi rimane per il 3-4-2-1?

Quale giocatore della rosa attuale si adatta meglio al sistema di Glasner? Leao avrebbe rappresentato la soluzione ideale come esterno offensivo nel 3-4-2-1, con il suo dribbling e la sua velocità. Ma il portoghese ha già annunciato l’addio al Milan. Rimane Pulisic, che possiede caratteristiche simili: tecnica, dinamismo, capacità di giocare tra le linee e negli spazi ristretti.

La rosa rossonera dovrà essere ricostruita intorno a queste esigenze tattiche. Glasner non ha margini per compromessi: il suo calcio richiede giocatori che capiscono il pressing, la transizione, il movimento senza palla. Non è il calcio di possesso del passato, ma un modello più aggressivo e verticale che ha portato il Crystal Palace a vincere una coppa europea.

Martedì il Milan e Glasner inizieranno a definire i contorni concreti di questo progetto. Le prossime settimane di calciomercato riveleranno se le visioni coincidono e se il club rossonero è disposto a smantellare e ricostruire la rosa secondo il modello tattico dell’allenatore austriaco.