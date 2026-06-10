Glasner-Milan, l’austriaco rompe il silenzio e svela la verità: messaggio alla società?

Oliver Glasner rompe il silenzio sul proprio futuro dopo diverse settimane caldissime che lo hanno visto vicino all’approdo al Milan. Intercettato in Alta Austria dopo aver concluso la sua esperienza al Crystal Palace, l’allenatore austriaco ha risposto alle domande dei media, confermando contatti con diversi club.

Le parole di Glasner

Oliver Glasner ha parlato con due quotidiani austriaci, Kronen e Oberösterreichischen Nachrichten, rispondendo alle domande sul suo futuro da allenatore. Il nome del Milan circola con insistenza nei corridoi di mercato dopo l’addio al Crystal Palace e le parole dell’austriaco alimentano la discussione.

“È molto bello che, da quando ho annunciato la fine del mio contratto con il Crystal Palace, i media mi abbiano collegato con quasi tutti i club. Non ho mai commentato queste voci e non voglio farlo ora. Quando arriverà il momento, lo annuncerò.”

La dichiarazione di Glasner rivela un equilibrio tra apertura verso nuove proposte e la volontà di non alimentare speculazioni.

L’incontro a Londra e le condizioni sul tavolo

Il Milan lo ha incontrato a Londra e con lui ha parlato di un contratto biennale, come rivela Gazzetta.it. Naturalmente va valutato il progetto nel complesso, con Ralk Rangnick – a cui Glasner è molto legato – come direttore tecnico:

“Per essere finalmente pronto per un nuovo club, tutto deve essere perfetto. Bisogna avere una buona sensazione: se non c’è, non si fa nulla.”

Le parole dell’allenatore austriaco mostrano come la scelta non sia dettata solo da aspetti economici, ma soprattutto da una visione chiara del progetto sportivo: cosa che, al momento, in casa Milan non sembra esserci. Le sue parole sanno di un messaggio lanciato alla società rossonera.

Oliver Glasner in panchina durante una partita

Segnali di interesse e prospettive future

Glasner, oltre al Milan, ha rifiutato anche offerte di club come il Feyenoord, segnale che dimostra il suo criterio selettivo nella valutazione delle proposte.

Per i tifosi del Milan, questo racconto di passi concreti e scelte ponderate accende speranze ma mantiene aperto il dibattito. La stagione futura potrebbe essere influenzata da questa decisione, con la dirigenza rossonera chiamata a convincere un profilo di alto livello.