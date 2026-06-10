Glasner al Milan, spuntano i dettagli del contratto! Qual è la strategia di Cardinale

Oliver Glasner è sempre più vicino al Milan. La Gazzetta dello Sport riporta in prima pagina come il club rossonero abbia offerto un biennale all’ex allenatore del Crystal Palace, confermando i progressi concreti della trattativa.

Glasner e il Milan: l’offerta sul tavolo

La dirigenza milanese ha deciso di muoversi rapidamente sul fronte allenatore. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, il contratto proposto a Glasner è biennale, una scelta che segnala fiducia nel progetto e continuità progettuale. L’ex Crystal Palace rappresenta una candidatura seria per guidare la ricostruzione rossonera dopo una stagione deludente. I risultati non hanno soddisfatto le ambizioni del club e della tifoseria, rendendo urgente una riflessione profonda sugli assetti tecnici.

La scelta di puntare su Glasner non è casuale. L’allenatore tedesco ha dimostrato di possedere un’identità tattica ben definita, capace di adattarsi a diversi contesti. Il suo sistema di gioco prevede fluidità offensiva e ri-aggressione immediata, elementi che potrebbero valorizzare il potenziale della rosa rossonera. Glasner conosce anche il campionato italiano, avendo lavorato in Serie A e comprendendo le dinamiche della competizione.

La strategia di Cardinale: Rangnick e la struttura

Tuttavia, l’arrivo di Glasner dipende da un elemento preliminare cruciale. Cardinale vuole prima chiudere il capitolo relativo alla direzione tecnica. Rangnick rimane la priorità per la posizione di direttore sportivo, con la sua nomina che costituisce il prerequisito per procedere con altre scelte. La proprietà sta costruendo una struttura gerarchica precisa, dove ogni ruolo ha responsabilità definite. Se Rangnick arrivasse, la sua visione tattica e di mercato dovrebbe allinearsi con quella dell’allenatore in panchina.

Questa sequenza non è un dettaglio amministrativo: rappresenta il modo in cui il Milan intende riorganizzarsi dopo anni di decisioni frammentate. La stagione appena conclusa ha evidenziato carenze organizzative e una programmazione insufficiente. Cardinale ha compreso che serve una gerarchia chiara, con un direttore tecnico competente che agisca da filtro tra la proprietà e l’area sportiva.

Glasner aspetta: le alternative e il calendario

Glasner rimane in attesa, consapevole che il Milan procede per fasi successive. Nel frattempo, altre piste non scompaiono dal radar rossonero. Ramon Planes continua a circolare come alternativa credibile, così come altre candidature mantengono una certa rilevanza. Il calendario di fine giugno e inizio luglio sarà decisivo: ogni giorno che passa riduce il margine di manovra per preparare la prossima stagione.

La proposta biennale a Glasner segnala però un orientamento netto della proprietà. Non è un’offerta esplorativa, ma una proposta concreta con durata significativa. L’ex Crystal Palace rappresenta il profilo che il Milan ha scelto di perseguire, almeno fino al momento della firma definitiva. Il prossimo capitolo dipenderà dalla conclusione dei negoziati su Rangnick e dalla volontà di quest’ultimo di accettare il ruolo di direttore tecnico nel progetto rossonero.