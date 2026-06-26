Gonçalo Ramos al Milan: i dettagli sulle cifre del cartellino e dello stipendio

Gonçalo Ramos passa al Milan per 74 milioni più bonus. L’attaccante portoghese ha già completato le visite mediche negli USA e firmato un contratto quinquennale a 7 milioni netti annui.

Ramos al Milan: la spesa totale dell’operazione

La cifra fissa raggiunge i 74 milioni di euro, cifra che colloca l’operazione tra gli acquisti più onerosi della storia recente rossonera. A questa somma si aggiungono bonus variabili, ancora da definire nei dettagli. L’attaccante classe 2001 ha già svolto gli esami medici in Florida, dove si trovava con la nazionale portoghese per impegni internazionali. Il contratto sottoscritto lo vincola al Milan per cinque stagioni, con scadenza fissata al 2030.

L’ingaggio rappresenta un elemento significativo dell’accordo: il giocatore percepirà 7 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante che riflette le ambizioni del club nel rafforzare il reparto offensivo. Ruben Amorim ha fortemente insistito per questo acquisto, considerandolo centrale nel suo progetto tattico.

Amorim e la volontà di una rosa competitiva

L’allenatore portoghese ha identificato in Ramos il profilo ideale per completare l’attacco rossonero. La trattativa con il PSG è stata condotta rapidamente, senza indugi burocratici. Il club parigino ha accettato la proposta del Milan, permettendo al giocatore di trasferirsi in Serie A. L’entusiasmo del calciatore è stato confermato dagli addetti ai lavori: il trasferimento non è stato una transazione forzata, ma una scelta voluta dal diretto interessato.

Quale sarà l’impatto tattico di questo innesto? Ramos dispone di caratteristiche tecniche precise: dinamismo, capacità di finalizzazione e capacità di giocare in spazi ridotti. Il suo stile si adatta bene ai sistemi moderni di gioco, dove l’attaccante deve contribuire al pressing e alla circolazione palla. Amorim potrà contare su un elemento con esperienza internazionale e conoscenza del calcio europeo di alto livello.