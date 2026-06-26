Amorim rivoluziona l’attacco del Milan, da Pulisic e Leao a Gimenez e Nkunku: cosa succederà

Rúben Amorim disegna un nuovo volto all’attacco del Milan. Le scelte sul mercato rispecchiano una strategia precisa: blindare i pilastri offensivi e cedere chi non rende, finanziando così la rivoluzione tattica.

Nkunku: la seconda chance con Amorim

Christopher Nkunku avrà un’opportunità decisiva nel nuovo progetto rossonero. L’allenatore portoghese lo stima e intende valorizzarlo come riferimento offensivo nel 3-4-2-1, uno schema che consente al francese di esprimere libertà tattica senza gravare su di lui l’intera responsabilità del reparto.

Le qualità sono note: capocannoniere in Bundesliga nella stagione 2022-23 con 16 gol, estimato dal ct Deschamps, capace di incidere anche in Nazionale con marcature significative. A Milano ha acceso a intermittenza, ma il rendimento non cancella il pedigree internazionale. Amorim intende usarlo come uno dei riferimenti del ciclo futuro, riposizionandolo in un contesto tattico più adatto alle sue caratteristiche di esterno offensivo capace di tagli e accelerazioni.

La sfida ora passa al giocatore: confermare di volere il Milan e alla società di resistere alle eventuali sirene turche, già attive nelle scorse finestre di mercato. Le qualità di Nkunku si adattano meglio di quelle di Leão allo schema di Amorim, garantendo dinamica offensiva senza dipendenza totale da un singolo elemento.

Giménez verso l’uscita: il Porto bussa

Santiago Giménez lascerà il Milan. La stagione conclusa senza gol rappresenta uno smacco per un centravanti, aggravato da un infortunio alla caviglia che lo ha bloccato per lunghi mesi. Nonostante l’impegno iniziale gli avesse permesso di scalare le gerarchie, l’incapacità di sfruttare le 16 occasioni avute in campionato ha condizionato negativamente l’esperienza rossonera. Per la Gazzetta dello Sport l’uscita di scena è scritta e ormai imminente.

Secondo indiscrezioni provenienti dal Messico, il Porto di Francesco Farioli ha avanzato una proposta concreta: 28 milioni di euro fissi più 7 di bonus. L’operazione permetterebbe al Milan di liberarsi di un ingaggio pesante e di generare una plusvalenza netta di circa 9 milioni di euro rispetto al valore residuo a bilancio. Giménez avrà la vetrina mondiale da sfruttare e il ricordo di 65 gol in 105 partite con il Feyenoord, un curriculum solido che contrasta con l’esperienza milanese. La cessione finanzierebbe gli investimenti in attacco.

Pulisic blindato da Cardinale, Leão in tregua

Christian Pulisic è il nome più incerto. Il New York City FC ha proposto un’offerta stratosferica da 50 milioni di dollari per cinque anni, sfruttando le risorse economiche illimitate del City Group. Gerry Cardinale ha eretto un muro invalicabile, dichiarando il numero 11 rossonero assolutamente incedibile sia per la centralità tecnica sia per l’enorme valore commerciale del brand negli Stati Uniti. Non è semplice questione di cittadinanza americana: il proprietario stima il calciatore e lo ritiene fondamentale nella costruzione della squadra del futuro.

Pulisic non è tipo da esprimere pubblicamente le sue preferenze, ma è noto che lo tormenta un dubbio: restare rossonero e provare a rilanciarsi o cedere alle lusinghe economiche di New York. Cardinale ha tolto ogni margine di trattativa. Diversa la situazione di Rafael Leão. Dopo settimane di gelo e dichiarazioni che lasciavano presagire un addio imminente verso la Premier League o la Liga, l’attaccante portoghese ha aperto a una parziale retromarcia. È previsto un faccia a faccia decisivo con Amorim: sul tavolo il passaggio tattico al 3-4-3 per valorizzare le sue accelerazioni sulla corsia esterna, una mossa che potrebbe ricucire lo strappo con via Aldo Rossi.

Nel nuovo Milan di Amorim, Pulisic rappresenta la continuità americana e commerciale che Cardinale vuole preservare, mentre Leão attende un progetto tattico che lo valorizzi. L’attacco rossonero si ridisegna attorno a questi due poli, con Giménez in partenza verso il Porto e Nkunku pronto a una nuova chance nel 3-4-2-1.